Что делать с наличной гривней за рубежом

Что делать в случае вывоза наличной гривни за рубеж, и как отечественные и европейские регуляторы планируют упростить жизнь украинцев в такой ситуации? (укр)

За даними ООН, через війну в Україні близько 6,5 мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями, ще понад 3 мільйони – виїхали за межі країни. Два з трьох українців відправилась у напрямку Польщі.

Тікаючи з України, мало хто готувався чи міг спланувати поїздку. Зокрема, це стосується і питання особистих фінансів.

Так, у сусідніх країнах помітно виросла пропозиція готівкової гривні. Тисячі українців перед виїздом за кордон не встигали покласти її на банківський рахунок або не мали змоги придбати за неї іноземну валюту.

Ба більше, чимало українців у перші дні війни спустошували банкомати, переводячи усі свої кошти у готівку. Така недовіра до банківської системи, зрештою, зіграла з ними злий жарт після перетину кордону.

Як бути тим, хто опинився з готівковою гривнею за кордоном і що роблять українські та європейські регулятори, щоб допомогти українцям з цим?

Як і де обмінюють гривні за кордоном

Українська валюта слабо конвертована. На відміну від долара та євро, які можна придбати та продати практично у будь-якій частині світу, обміняти гривню, та ще й за адекватним курсом, майже неможливо.

Навіть у сусідніх країнах обміняти гривні складно, але варіанти є. Так, у Польщі, у яку ще до війни їхали мільйони українських трудових мігрантів, гривні приймають деякі валютні обмінники. Переважно у великих містах або у прикордонній зоні.

Однак кількість таких обмінників дуже мала, через що вони користуються та зловживають своєрідним "монопольним становищем", особливо в умовах напливу мільйонів непідготовлених біженців з великою кількістю готівкової гривні та гострою потребою її обміняти.

Якщо офіційний курс злотого НБУ становить 7,29 грн, то у польських валютних обмінниках гривні приймають за вдвічі вищим курсом – 13-14 гривень за злотий.

Так само з обміном гривні на інші валюти, зокрема долари та євро. Курс за якими можна здійснити такий обмін, буде приблизно вдвічі вищим, аніж в Україні.

У банківських установах за кодоном продати гривні наразі майже неможливо. Обмінювати гривні можна лише у тих банках, які уклали відповідні угоди з українським регулятором. До них належать австрійські Raiffaisen та Erste, молдовський OTP та румунський Banca Comercială.

Хоча українські та іноземні регулятори активно працюють над вирішенням цієї проблеми та розширення переліку банків, у які можна здавати гривні.

Багато українців, не бажаючи переплачувати за злоті в обмінниках, шукають способи обміняти гривні всередині українського ком’юніті. Зокрема, групи українців у Польщі у Facebook заполонили оголошення про купівлю злотих за гривні. Щоправда, і у цих групах курс обміну далекий від ринкового та мало чим відрізняється від курсу в обмінниках.

Як вирішують проблему

Наплив українських біженців до країн Європи став справжньою несподіваною для місцевої влади, зокрема фінансової. Тож там не встигли підготуватися до напливу гривневої готівки та не розуміють, що з нею робити.

Наразі над розв'язанням проблеми готівкових гривень українських біженців працюють як в українському Нацбанку, так і в центральних банках європейських країн.

В НБУ з проблемою обміну готівкових гривень за кордоном ознайомлені та намагаються розв'язати її у співпраці з іншими центральними банками та комерційними банками країн ЄС. Хоча й визнають, що на це піде багато часу.

"Національний банк одразу повідомлятиме про досягнуті домовленості, водночас це може потребувати певного часу", – повідомили в українському регуляторі у відповідь на запит ЕП.

Хоча перші результати роботи НБУ вже є. Починаючи з 4 березня український регулятор дозволив комерційним банкам купувати готівкові гривні за кордоном на суму до 1 млн євро (в еквіваленті) на день.

Тобто, схема виглядає таким чином: український банк переказує безготівкову валюту іноземній фінансовій установі, а та, у відповідь, пересилає до України готівкові гривні.

Таким чином, українські банки формують попит на готівкову гривню за кордоном. Це має спонукати більшу кількість фінансових установ купувати в українських біженців гривні, а також встановлювати не на стільки здирницький курс.

"За наявною у Національного банку інформацією, кілька банків вже почали здійснювати обмін готівкової гривні за кордоном на іншу валюту, використовуючи цей механізм", – зазначають в НБУ.

Проблема схеми у тому, що небагато українських банків мають надлишок валютних коштів на рахунках, які вони готові переказати за кордон в умовах воєнного стану. Та й потреби у готівковій гривні всередині України наразі немає.

Зі свого боку, європейські регулятори також активно вирішують проблему обміну українських гривень. Наприклад, у Європейському центральному банку працюють над тим, щоб надавати гарантію українському Нацбанку, аби здійснювати з ним обмін гривень на долари та євро.

Однак остаточне рішення з цього питання може бути ще не скоро, попри поспіх європейських бюрократів. На проведення та погодження всіх процедур потрібні додаткові дні, а то й тижні. Тому у деяких країнах Європи вирішили працювати над полегшенням обміну гривні самостійно.

Так, у Національний банк Польщі вирішили співпрацювати напряму з одним з польських комерційних банків – PKO BP. Як обіцяють польські чиновники, вже з 23-25 березня в установах цього комерційного банку українці зможуть вільно обміняти гривневі банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень на злоті за сприятливим курсом. Максимальна сума, яку можна буде обміняти у банку – 10 тис грн на одну особу.

Знищення аеропортів = дефіцит готівкової валюти

Російська військова агресія не лише стала причиною того, що тисячі українських біженців опинилися за кордоном з гривневою готівкою, за яку не можуть придбати навіть найнеобхідніші товари та ліки.

Росія своїми цілеспрямованими воєнними діями знищила більшість українських аеропортів. Наразі з цивільні авіарейси з України взагалі не здійснюються, що стає справжнім викликом для готівкового валютного ринку.

Авіаційний транспорт є основним способом перевезення готівкової валюти з однієї країни в іншу. Літаками в Україну завозилися готівкові долари та євро, які вже згодом потрапляли у банківські каси та валютні обмінники.

Саме тому, після початку пандемії коронавірусу у 2020 році, коли у всьому світі фактично зупинилися всі авіаперевезення, в Україні виник дефіцит готівкової валюти. Цей дефіцит підігрівали ще й українці, які панічно скуповували валюту через страх невідомого.

Відсутність можливості доставляти готівкову валюту літаками суттєво ускладнює логістику вивезення гривень з Польщі та інших країн Європи, збільшуючи вартість та тривалість таких операцій.

Крім цього, альтернативні шляхи вивезення готівки більш ризикові для українських фінансових установ, які її купують за кордоном. Усе це, зрештою, впливає на вартість операцій із вивезення гривень з ЄС, що відображається на обмінному курсі гривні за кордоном.

Як не потрапити у "гривневу пастку" за кордоном

Попри досягнення певного прогресу у вирішенні питання обміну готівкових гривень за кордоном, український Нацбанк наполегливо рекомендує не вивозити готівкову гривню з України.

"Наразі ми наполегливо рекомендуємо українцям, які ще не перетнули кордон, поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття у банкоматах готівкової валюти країн перебування", – повідомляють там.

Для перетину кордону з Польщею чи з країнами євро-зони навіть не обов'язково відкривати банківський рахунок в іноземній валюті. Розраховуватися у магазинах та навіть знімати у банкоматах злоті, євро чи іншу валюту можна з гривневої картки.

Під час розрахунку гривневою карткою за товари у Польщі курс, за яким гривня конвертується у злоті, може бути навіть нижчим, за офіційний курс НБУ: 6,9-7,1 грн за злотий проти 7,29 грн, які зафіксував український Нацбанк.

Безготівкові розрахунки з використанням картки українського банку надійні, адже банківська система, навіть попри військову агресію, залишається стійкою та платоспроможною. А у разі проблем з платоспроможністю на допомогу банкам готовий прийти НБУ, який спростив отримання рефінансування.

Тож ризик втратити доступ до коштів на банківському рахунку в Україні вкрай низький, особливо, якщо мова йде про системні українські банки.

Банківський рахунок можна відкрити і за кордоном. ЕП ще перед війною писала, як саме це можна зробити.

З того часу багато банківських установ, переважно у Польщі, пішли на зустріч українським біженцям. Наприклад, деякі банки вже не вимагають від клієнтів довідки про місце реєстрації чи номера мобільного телефону.

Водночас, аби поповнити такий рахунок, потрібно мати доступ до банківського рахунку в українському банку або ж вільноконвертовану готівкову валюту. Переказати кошти з українського банківського рахунку на іноземний можна за допомогою SWIFT-платежу або ж використовуючи систему PayPal.

Остання напередодні оголосила про свій повноцінний вихід на український ринок та тимчасово скасувала комісії за операціями з українськими рахунками, аби допомогти українцям переказувати та отримувати кошти в час війни.