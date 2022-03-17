PayPal почав повноцінно працювати в Україні
Четвер, 17 березня 2022, 21:22
Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні, картки українських банків вже можна прив’язати до гаманця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", – пише міністр. Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.
Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян під час війни.
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