Личный секретарь для каждого: как украинцы создали виртуального офис-менеджера и почему он пользуется спросом

Автоответчики давно в прошлом, а услуги личного секретаря может позволить себе далеко не каждый. Как насчет виртуального голосового помощника? (укр)

"Ідея народилася у 2020 році. Мені постійно хтось дзвонить. Я трохи інтроверт, тому мені важко спілкуватися з новими людьми. Виникла думка: як зробити, щоб замість мене відповідав хтось інший?" – розповідає історію створення голосового помічника на базі штучного інтелекту 42-річний Роман Робочій.

Віртуальний голосовий секретар Маша може приймати дзвінки і вести діалог. Особливість Маші в тому, що її голос неможливо відрізнити від голосу живої людини. Скористатися послугами віртуального секретаря може власник будь-якого смартфона. Для цього секретаря потрібно додати в Telegram.

У цей стартап два українці вклали близько 100 тис дол і майже одразу після запуску почали отримувати прибуток. Як виник стартап, які особливості його технічної реалізації, бізнес-модель і плани з розвитку?

Як з’явилася ідея

Ідеологом і засновником стартапу є Роман Робочій, якій народився у Вознесенську Миколаївської області. Він багато років працював інженером у сфері телекомунікацій в різних компаніях – системних інтеграторах, які є постачальниками телекомунікаційних систем для мобільних операторів.

Голосовий секретар став його першим успішним проєктом.

"У 2020 році ми отримали купу дзвінків: банки "діставали" пропозиціями взяти кредит, медичні центри запрошували на процедури, шахраї зі "служби безпеки" Приватбанку запевняли, що ми повинні повідомити їм ПІН-код картки.

Здається, найлегше було б відхиляти такі дзвінки, але це міг бути не спам, а потенційний замовник чи кур'єр. Як зрозуміти – передзвонювати чи ні?" – розповідає Робочій історію виникнення свого проєкту.

Програми, що блокують спам, не вирішують проблему, а автовідповідачами українці не користуються. Ці пристрої в Україні, на відміну від США, не прижилися, тож підприємець вирішив створити новий продукт.

Дослідження попиту

Перевірити попит допомогла дружина винахідника. Він просто віддав їй свій телефон, і вона відповідала на дзвінки з невідомих номерів. "Роман зараз зайнятий. Що йому передати?" – зверталася дружина до абонентів.

"Тоді ми "на коліні" за місяць зробили Telegram-бота, але на дзвінки все одно відповідала дружина. Я запропонував кільком друзям його протестувати.

Сказав їм: дзвонять невідомі – тисніть "Відбій", і за вас відповість секретар. Насправді ж на дзвінки відповідала дружина. Після дзвінка друзі отримували в Telegram аудіозапис розмови і їм це сподобалося", – розповідає підприємець.

До Романа почали звертатися інші люди, які теж захотіли спробувати сервіс. Винахідник зрозумів, що нарешті створив продукт, на який є попит, і вирішив його розвивати. Так з'явився персональний помічник-секретар, який працює на смартфонах з усіма українськими операторами мобільного зв'язку.

У Машу підприємець вклав усі знання та досвід, накопичені за роки роботи в телекомі. Це продукт на стику технологій телефонії і розпізнавання мови.

Як працює Маша

Маша – це бот у Telegram. Аби ним користуватися, не потрібно встановлювати окремий застосунок. Підключити бота можна прямо в месенджері.

Маша вітається і пропонує підключити сервіс. Бот запитує користувача, як його називати під час розмови по телефону і дає просту інструкцію щодо підключення залежно від того, який у користувача мобільний оператор. При цьому дзвінки приймаються від будь-якого мобільного оператора.

Маша відповідає на дзвінки, коли користувач відхиляє виклик, не бере слухавку довше десяти секунд і коли телефон вимкнений. Бот поговорить, запише розмову та перетворить її на текст. Текст та аудіо зберігаються в чаті Telegram.

Приклад роботи віртуального секретаря Маші Джерело: Youtube

Особливості Маші – живі інтонації та персоналізоване спілкування. Помічник створений на базі штучного інтелекту, тож може ставити запитання.

Щоб навчити Машу підтримувати діалог, що розвивається за різними сценаріями, команда опрацювала понад три тисячі дзвінків і продовжує досліджувати мовну поведінку абонентів. Спочатку Маша мала близько десяти сценаріїв поведінки, але їх кількість постійно зростає.

Голосовий помічник використовує ліцензійну угоду та не розголошує дані користувача. Він не зберігає інформацію про дзвінки і видаляє всі дані відразу після відправки запису розмови. Голосовий асистент має ще два плюси.

Перший – користувач завжди може знайти телефон, з якого йому дзвонили, адже текстове розшифрування залишається в історії чату. Наприклад, користувач спілкувався з ріелтором щодо продажу квартири три місяці тому, але не зберіг його номер. Завдяки Маші знайти контакт можна за хвилину.

Другий – якщо незнайомий номер належить юридичній особі, користувач може дізнатися її назву. Маша сама знаходить цю інформацію в інтернеті і пише назву фірми в текстовому розшифруванні повідомлення в Telegram.

Крім того, розробники працюють над інтеграцією бота й адресної книги користувача. Якщо номер записаний у телефоні, Маша "підтягне" назву контакту. Таке підключення відбувається лише за згодою користувача.

Бізнес-модель і перші результати

Щорічні обсяги телефонного шахрайства у світі оцінюються 19 млрд дол, а потенційний оборот свого сервісу в Україні винахідник оцінює 20 млн дол. Головним своїм конкурентом він бачить Google Call Screen, проте цей сервіс поки що працює лише на смартфонах Pixel 3/4 від Google і лише в США.

Проєкт голосового секретаря запустили в тестову експлуатацію в Україні 31 березня 2021 року, проте повноцінний реліз відбувся на пів року пізніше.

За цей час проєкт набрав понад 3 тис постійних користувачів. З них приблизно тисяча перебувають в Україні. Поки що бот має російськомовні інтерфейс і модулі розпізнавання голосу. Однак команда проєкту, яка складається з шести осіб, уже працює над створенням українськомовної версії.

На запуск проєкту підприємець та його партнер 29-річний Михайло Цеховський витратили близько 100 тис дол, проте ці інвестиції можна швидко повернути.

Бізнес-модель заснована на передплаті. Перші п’ять пробних дзвінків безкоштовні. Наступні 50 дзвінків можна придбати за 60 грн на місяць, 100 дзвінків – за 90 грн на місяць, 2 400 дзвінків на рік – за 900 грн. У варіанті "Персональний", 100 дзвінків на місяць за 450 грн, відповідають живі люди.

Плани з розширення

Команда додає нові сценарії поведінки людей, поліпшує якість розпізнавання мовлення і розробляє чоловічу версію проєкту – Мішу. "Ревниві дружини не розуміють, чому на дзвінки до чоловіка відповідає якась Маша", – каже Робочій.

Крім того, команда проєкту вчить Машу працювати в технічній підтримці. Бот уже відповідає на нескладні запити користувачів: "Не працює переадресація. Що робити?" або "Як сплатити за підписку?". Незабаром бот виконуватиме всі функції технічної підтримки користувачів самостійно.

Також розробники хочуть захистити від шахраїв людей похилого віку. Дзвінки пенсіонерам з невідомих номерів Маша відправлятиме в Telegram родичам літніх людей, убезпечуючи їх від можливого шахрайства та псування нервів.