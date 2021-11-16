Зібрати на 15 000% понад плану: ТОП-7 переможців Kickstarter, які злетіли в "продуктовому дизайні" до мільйонів

Краудфандингова платформа Kickstarter – це невичерпне джерело дивовижних проєктів, які переосмислюють прості та очевидні речі, перетворюючи їх на інноваційні продукти з високою доданою вартістю.

Минулого місяця ЕП опублікувала список найбільш інноваційних пристроїв на Kickstarter, які мають високий попит з боку користувачів платформи.

На цей раз ЕП створила підбірку з ТОП-7 проєктів категорії "Продуктовий дизайн". Сюди потрапили розумний вентилятор, сучасний картхолдер, стильний рюкзак, компас, наносумка, титанове кільце для ключів і секретна маркерна дошка.

Всі ці проєкти поєднує високий попит серед тисяч покупців, який обчислюється мільйонами доларів. Далі детально про кожен з них.

Розумний вентилятор

Охолодження, обігрів, очищення повітря, приліжкове світло, годинник, будильник, та багато інших функцій розробники розумного вентилятора помістили в невеликий, стильний пристрій, який легко розміщується безпосередньо над спальним місцем.

Розробники з американської компанії Haxson стверджують, що фірмова конструкція вентилятора направляє 100% потоку повітря саме в те місце, куди його спрямовує користувач, на відміну від традиційних вентиляторів, в яких цей показник становить лише 30%.

"Чому ви не бачите комбінацію таких функцій в інших? Тому, що ті хто намагався створити подібний пристрій, були змушені або знизити швидкість обертів вентилятора і втрачати у потужності, або досягти наших результатів за умови шумної роботи вентиляторів. Завдяки подвійним двигунам мінімальний шум призводить до максимальної продуктивності", – пояснює СЕО Haxson.

Джерело: Haxson

Пристрій призначений для створення окремої кліматичної зони в межах навіть одного спального місця. Таким чином, наприклад, на двоспальному ліжку два розумних вентиляторів Haxson можуть забезпечити одночасно для двох людей дві різні кліматичні зони: теплу і прохолодну.

Одна лише функція підігріву повітря має 10 температурних режимів. При цьому енергоспоживання зведено до мінімуму завдяки застосуванню сучасної технології – керамічної нагрівальної плити РТС (Positive temperature coefficient).

Пристрій також забезпечує очищення повітря за допомогою карбонового фільтра. На відстані 1 метр очищувач під час своєї роботи створює шум гучністю 10-40 дБ, вентилятор – 30-55 дБ. Аби зрозуміти на скільки це гучно, слід сказати, що людське дихання створює шум гучністю 10 дБ, шепіт – 30 дБ, а звичайна розмова – 60 дБ.

Вбудовані колонки потужністю 15 Вт, підтримують підключення через Bluetooth 5.0, стереозвук і навіть телефонні дзвінки. Вентилятором можна керувати за допомогою додатків Amazon Alexa, Google Assistant, окремого пульту дистанційного управління, або спеціального застосунку для смартфона.

Розумний вентилятор має довжину 69 см, діаметр 8 см і максимальну потужність 1700 Вт.

В компанії Haxson розраховували залучити 15 тис дол., а отримали вже понад 2,3 млн доларів, тобто на 15 800% ніж планували. В проєкт вклали свої кошти понад 7,8 тисячі осіб. Протягом найближчих чотирьох днів пристрій можна придбати за 199 дол, що на 50% дешевше, ніж він коштуватиме після виходу на ринок у 2022 році.

Початок перших поставок розумних вентиляторів заплановано на травень наступного року.

Картхолдер Groove Wallet

Картхолдер – це функціональний гаманець для зберігання банківських карток, візиток, купюр різного номіналу. Перетворити цей досить тривіальний аксесуар на проєкт майже на мільйон доларів зміг американський підприємець Пітер Гудвін, з міста Спринг Хіл.

"Привіт, хлопці, Пітер тут. Я хотів розповісти, як ми сюди (на Kickstarter – ЕП) потрапили. Якось ми з друзями сиділи без діла і думали про те, як запровадити інновації у звичайному гаманці, і я був шокований тим, що ми придумали. Це справді приголомшливо!", – звертається до потенційних інвесторів розробник картхолдера.

Джерело: Groove Wallet

Пітер каже, що Groove Wallet – це елегантний низько профільний гаманець, який ідеально підходить для повсякденного використання. Одним простим рухом великого пальця висуває до шести пластикових карток для легкого доступу.

Створений з алюмінію "6063" (сплав розроблений в 1930-ті роки, що легко піддається пресуванню – ЕП) картхолдер має 94-річну гарантію. Groove Wallet – це останній гаманець, який вам коли-небудь знадобиться, переконує розробник.

До переваг Groove Wallet розробник відносить те, що:

банківські картки дістаються одним рухом;

усуваються випуклості кишені як, наприклад, під час носіння звичайного гаманця;

тонкий профіль – товщина складає всього 8,5 міліметрів;

блокує RFID сигнал, тобто захищає від неправомірного зчитування карток;

існує можливість збільшити місткість до 9 карток за допомогою додаткової шкіряної накладки.

Лише за кілька тижнів Groove Wallet зібрав замовлень на 810 тис дол. від 9,4 тисячі покупців. Під час кампанії на Kickstarter картхолдер можна було придбати за 49 дол., тобто на 50% дешевше, ніж він коштує зараз.

Доставити Groove Wallet покупцям Пітер Гудвін обіцяє до 30 травня 2022 року.

Примітно, що це не перша успішна кампанія Пітера Гудвіна на Kickstarter.

У 2020 році його проєкт інноваційного ременя Groove Belt зібрав 914 тис. дол. від 18,7 тисячі людей, хоча розраховував на 25 тис. доларів. А у 2019 році проєкт ременя для годинників Groove Watch Band зібрав 300 тис. дол. від 6,5 тисячі користувачів платформи.

Стильний і функціональний рюкзак

Рюкзак Montage виготовлений ​​з португальської пробкової тканини (пробка – це повністю натуральний матеріал, що отримується після обробки кори середземноморського пробкового дуба – ЕП).

За словами засновниці проєкту Одри Крю, рюкзак поєднується з будь-яким стилем життя. Його можна носити на плечах як рюкзак, або як сумочку або сумку. Вага виробу складає 1,1 кг.

Джерело: Montage

Одра Крю виросла в Каліфорнії і завжди мала любов до моди та функціональності. Довгий час вона не могла знайти ідеальну сумку, яка б об’єднувала в собі ці дві суперечливі якості.

Одра часто подорожує, тому їй завжди потрібно носити ноутбук, пляшку з водою, документи, змінний одяг і багато іншого. Однак всі сумки, які відповідають цим критеріям або чоловічі або плоскі та некрасиві.

Тому вона вирішила створити власну компанію Montage, метою якої було створити модну, функціональну, ергономічну та екологічно чисту сумку. Використовуючи ці критерії, виготовивши тонни прототипів, за допомогою талановитих дизайнерів і виробника-партнера Одра за 14 місяців зрештою розробила універсальний модний рюкзак.

Для створення екологічно чистого та універсального рюкзака компанія Montage планувала зібрати 5 тис дол., а отримала 627 тис дол, тобто на 12 500% більше ніж розраховувала. Ціна на час кампанії на Kickstarter – 149 дол. Кошти в проєкт вклали понад 4,2 тисячі осіб.

Латунний компас

Дивовижно, але такий не надто розповсюджений і нішевий пристрій як компас, за допомогою вдалого маркетингу може різко знадобитися одночасно тисячам людей по всьому світу.

Такий висновок можна зробити, дивлячись на результати кампанії на Kickstarter від компанії Oceanus Brass з Бостону.

"Створений, щоб витримати випробування часом. Латунний компас Oceanus Brass – це навігаційний інструмент, створений для найсміливіших дослідників. Технічний засіб, візуальний баланс якого залишається вірним його естетичній спадщині", – представляють продукт розробники компасу

Джерело: Oceanus Brass

В компасі відсутні елементи живлення, тож він працюватиме, як у відкритому океані, так і на пересічній місцевості. А міцна конструкція з латуні забезпечує довговічність.

На його шкали нанесені люмінесцентні маркування, тому їх видно навіть в темряві. При цьому люмінесцентні маркування виконані з інноваційної речовини (щоправда, якої саме розробники не уточнюють – ЕП), тому інтенсивне зелене світіння циферблату і голкового маркера триває довше, ніж в інших подібних приладів.

Сам компас має діаметр 5,5 см, товщину 1,7 см, і важить 194 грамів.

Oceanus Brass розраховували зібрати 250 дол., а по факту отримали 341 тис дол., що на 132 000% більше ніж планувалось. Замовили компас 6,2 тисячі осіб. Впродовж ще двох тижнів компас можна придбати за 35 дол., а після цього – за 100 доларів.

Наносумка

Проєкт з розробки багаторазової надлегкої сумки розпочався у 2017 році. Його мета полягала в створенні максимально практичної та зручної сумки для покупок багаторазового використання, яка позитивно вплине на екологію планети.

Людство щороку використовує до 1 трильйона пластикових пакетів, і це абсолютно зайве. Багаторазові сумки не забруднюють довкілля, але багато з них громіздкі, низької якості або незручні для перенесення важких продуктів.

"Наша місія створити ідеальну багаторазову сумку був натхненний тоннами непотрібних одноразових пластикових пакетів, які ми використовували протягом багатьох років. Після 7 успішних кампаній на Kickstarter і 64 тисяч доставок наших продуктів ми раді поділитися з вами нашим останнім творінням: Nanobag 5.0 – надлегка багаторазова сумка", – зауважують розробники сумки Урсус Негенборн і Руна Кіппервік.

Сумка ультралегка – лише 24 грами, надміцна – витримує 30 кг ваги та легко вміщується в кишеню штанів. Виріб доступний у восьми різних принтах і двох кольорах.

"Nanobag 5.0 – це настільки компактна сумка для покупок преміумкласу, що ви навіть не здогадуєтесь, що носите її. Вам навіть не потрібно її складати. Суперм’яка тканина так легко складається, що ви можете просто покласти її в кишеню, і вона практично зникне", – розповідають засновники проєкту.

Джерело: Nanobag

На початку кампанії підприємці розраховували зібрати 6,4 тис. дол., проте понад 5 тисяч замовників внесли понад 221 тис дол. Під час кампанії сумку можна придбати за 11 дол, щоправда, за доставку доведеться сплатити ще 4 долари. Безплатна доставка можлива за умови купівлі 4 і більше сумок.

Розсилка Nanobag розпочнеться в лютому 2022 року.

Титанове кільце для ключів

Навіть звичайне кільце для ключів може стати на Kickstarter справжнім бестселером за умови грамотного маркетингу, дизайну і кількох інновацій. Приклад цьому титановий брелок Handgrey EASI, розроблений каліфорнійцем Танасітом Інкавесваанітом.

У 2013 році він створив бренд Handgrey під яким почав виготовляти особисті аксесуари для щоденного використання. В основу бренду був закладений принцип: створювати аксесуари, які роблять життя цікавішим.

На його сторінці в Instagram, наприклад, можна знайти карабін для ключів і ще кілька виробів з характерним дизайном.

Джерело: Handgrey

"Брелок EASI розвивався протягом 3 років шляхом проб і помилок у розпал обмежень і хаосу пандемії. Це зайняло набагато більше часу, ніж я очікував, і мотивації, необхідної для того, щоб дійти до кінця. Титан завжди був моїм улюбленим металом, і його характеристики ідеально підходять для цього конкретного дизайну, який вимагає міцності та еластичності", – розповідає розробник.

Виріб має наступні особливості:

титан класу "5" — преміальний сплав Ti6Al4V;

конструкція, що легко відкривається та легко від'єднується;

встановлюється до 10 ключів;

легко вставляються великі та незвичайно товсті ключі та інші аксесуари;

кільце можна легко вирівняти.

Розміри кільця: зовнішній діаметр – 2,8 см, внутрішній – 2,6 см, товщина – 2 міліметри.

При плані у 6,5 тис дол, проєкт зібрав 166 тис дол. Кільце замовили понад 2,9 тисячі особи. Мінімальне замовлення двох кілець EASI – 24 дол.

За ці кошти замовник отримує два кільця, які доставлять в лютому 2022 року.

Секретна маркерна дошка

Команда інноваторів з американського міста Остін запустила на Kickstarter кампанію зі збору коштів на виготовлення "секретної дошки".

Ідея продукту полягає в тому, що підвісна рамка для картини чи фото відкривається і перетворюється на велику магнітну дошку, на якій можна малювати маркером.

Її розробник Томер Сонер каже, що така дошка зробить будь-який простір багатофункціональним.

Кожна дошка постачається з художнім принтом, але власник може його легко замінити на улюблений постер. Магнітна дошка дозволяє зберігати всередині маркери, гумки та папір. Ідеальний домашній аксесуар для школярів.

Дошка доступна у трьох розмірах:

маленький: висота 52,7 см, ширина 36,8 см, ширина у відкритому вигляді 66,7 сантиметра;

середній: висота 67,3 см, ширина 52 см, ширина у відкритому вигляді 104,7 сантиметра;

великий: висота 82,5 см, ширина 57,1 см, ширина у відкритому вигляді 114,9 сантиметра.

Дошка доступна у двох варіантах кольору рамки: чорний або білий.

При плані у 20 тис. дол., на сьогодні проєкт зібрав вже 208 тис дол. Дошку замовили понад 1,2 тисячі осіб. На Kickstarter маленька дошка доступна за ціною 109 дол, середня – 139 дол, а велика – 175 доларів. Через два дні ціни будуть на 27-30% вищі.

Старт виробництва запланований на грудень 2021 року, а доставка замовникам – на квітень 2022 року.