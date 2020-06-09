Безпека вашого смартфона

Реєстрація номеру надає
абоненту чимало переваг:
· отримання звітів за наданими протягом
певного періоду послугами;
· швидка ідентифікація у разі зміни
SIM-картки;
· повернення невикористаних коштів.
До того ж
розуміння особистості абонента допомагає оператору пропонувати перелік послуг,
цікавий саме такій особі, зважаючи на певні чинники. Безумовно, це підвищить рівень
задоволеності клієнта обслуговуванням.
Окрім зниження ризику
шахрайства, реєстрація абонентів передплаченого зв'язку сприяє розширенню спектру
державних послуг для громадян віддалено через Інтернет шляхом ідентифікації за
мобільним номером. Послуга BankID
дає
змогу абонентам lifecell переходити на контрактне обслуговування без відвідування
магазинів, а тільки використовуючи BankID «ПриватБанку», «Монобанку», банків
«Південний» та «Конкорд».
BankID ― корисна річ при відвідуванні
електронного кабінету платника податків і багатьох інших сайтів. Наприклад, порталів
із петиціями та електронного кабінету водія.