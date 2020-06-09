Безпека вашого смартфона

У більшості випадків вирішальну роль в успішному пошуку відіграє унікальний код IMEI за яким поліція може ідентифікувати та відстежити ваш смартфон.



Дізнатися його можна на коробці від гаджета або ввівши набір знаків *#06# на смартфоні.



У такому випадку унікальний IMEI з'явиться на екрані пристрою.



Заздалегідь подбайте, щоб смартфон мав надійний пароль, який не дозволить зловмиснику одразу підібрати секретну комбінацію цифр.



Бажано заблокувати пристрій за допомогою віддаленого програмного забезпечення на кшталт Device Manager і "Пошук телефону" для Android, чи Find My iPhone для девайсів від Apple.



Ефективною альтернативою є також сервіс компанії RADAR та lifecell "Захисти мобільний", який повертає втрачені речі. Його можна легко завантажити на Play Market або AppStore. Після чого на екран втраченого мобільного буде відправлено повідомлення про необхідність повернути його власнику за винагороду та вказано контакти сервісу.



Більш того, компанія lifecell одразу ж почне відстежувати пристрій та активно посприяє правоохоронцям у його пошуку.



І спроби зловмисника привласнити собі чужий телефон обернуться для нього покаранням, бо за допомогою IMEI-номеру поліція зможе знайти ваш телефон та відкрити кримінальну справу на зловмисника.



І як тільки втрачений девайс буде знайдено, кур'єр сервісу RADAR одразу ж приїде і поверне його вам.

