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За підтримки lifecell і RADAR
Безпека вашого смартфона
Покроковий план дій в ситуаціях, коли ви втратили пристрій та конфіденційну інформацію
Повернення до активного життя після карантину може принести власникам смартфонів як довгоочікувану радість, так і певні загрози.

Щоб не стати легкою здобиччю шахраїв, крадіїв та жертвою власної необережності, варто знати не складні, але вкрай важливі та необхідні правила безпеки. Про них і поговоримо.

В епоху коли в сучасних смартфонах з'явилась безліч різних можливостей для особистого і робочого простору, а також з появою необанків та розвитком мобільного банкінгу, цей розумний гаджет став ключовим інструментом управління фінансами.

Але разом з тим смартфони та номер мобільного найчастіше стають головною мішенню злочинців, які намагаються отримати через нього доступ до рахунків користувача та його конфіденційних даних. І щоб не стати жертвою шахраїв варто завчасно подбати про безпеку.

Тому в цій статті за підтримки мобільного оператора lifecell, застосунку "Захисти мобільний" компанії RADAR та фахівців кіберполіції ми виділили основні типи загроз для вашого смартфона. А також даємо практичні поради, як найкращим чином захистити свій телефон, номер та персональні дані.
1
Крадіжка смартфона. Що робити?
2
Ви втратили контроль над номером. Як діяти, коли шахраї викрадають номер, отримують доступ до рахунків та шантажують вас?
3
Ви самі загубили свій телефон. Чи є можливість його знайти?
4
Поліція рекомендує. Як запобігти крадіжці смартфона та кібершахрайству?
5
Поради оператора. Як легко і просто відновити власну SIM-карту?
6
Корисні додатки ("Захисти мобільний" та інші). Як ще ви можете посилити захист свого смартфону?
7
Чому мобільний номер і паспорт мають бути єдиним цілим?
1
Крадіжка смартфона. Що робити?
Загроза 1 – крадіжка
Ви були в людному місці та помітили, що у вас пропав смартфон. Є висока ймовірність того, що ви стали жертвою крадіжки. Але не варто панікувати та впадати у розпач.

Натомість здійсніть запропоновану експертами послідовність дій
Віддалено заблокуйте телефон
Зверніться до контакт-центру вашого оператора та заблокувати SIM
Поміняйте паролі до всіх месенджерів та електронної пошти/Google-акаунта. Загалом – в усіх програмах, які вимагають паролів, їх слід змінити
Тимчасово заблокуйте прив'язані до номера картки та рахунки, включаючи ті, доступ до яких можна отримати через мобільні додатки
Зверніться до відділення поліції та написати заяву про втрату телефона
У більшості випадків вирішальну роль в успішному пошуку відіграє унікальний код IMEI за яким поліція може ідентифікувати та відстежити ваш смартфон.

Дізнатися його можна на коробці від гаджета або ввівши набір знаків *#06# на смартфоні.

У такому випадку унікальний IMEI з'явиться на екрані пристрою.

Заздалегідь подбайте, щоб смартфон мав надійний пароль, який не дозволить зловмиснику одразу підібрати секретну комбінацію цифр.

Бажано заблокувати пристрій за допомогою віддаленого програмного забезпечення на кшталт Device Manager і "Пошук телефону" для Android, чи Find My iPhone для девайсів від Apple.

Ефективною альтернативою є також сервіс компанії RADAR та lifecell "Захисти мобільний", який повертає втрачені речі. Його можна легко завантажити на Play Market або AppStore. Після чого на екран втраченого мобільного буде відправлено повідомлення про необхідність повернути його власнику за винагороду та вказано контакти сервісу.

Більш того, компанія lifecell одразу ж почне відстежувати пристрій та активно посприяє правоохоронцям у його пошуку.

І спроби зловмисника привласнити собі чужий телефон обернуться для нього покаранням, бо за допомогою IMEI-номеру поліція зможе знайти ваш телефон та відкрити кримінальну справу на зловмисника.

І як тільки втрачений девайс буде знайдено, кур'єр сервісу RADAR одразу ж приїде і поверне його вам.
2
Ви втратили контроль над номером. Як діяти, коли шахраї викрадають номер, отримують доступ до рахунків та шантажують вас?
Загроза 2 – кібершахраї
Ще одна популярна серед шахраїв оборудка — це викрадення номеру шляхом заміни сім-карти.

Про вас заздалегідь збирається інформація, яку використовують у випадках "забутого пароля".

Це може бути дата та рік народження, дівоче прізвище матері, назва вулиці, на якій в дитинстві жив тощо. Часто самі користувачі необережно оприлюднюють такі дані в Інтернеті.
Кіберзлодії роблять кілька коротких дзвінків на номер жертви та переконуються, що з "тої" сторони відбулися зворотні дзвінки.

На які, звісно, вони вам не відповідають.

Але ваші намагання дізнатись, хто дзвонив, дають шахраям підставу звернутися до мобільного оператора і від вашого імені повідомити про втрачену сімку.

Оскільки чинне законодавство не має чітко визначеної процедури заміни сім-карти у припейд-абонентів, тож часто оператор лише цікавиться останніми набраними номерами, приблизною сумою на рахунку та на чиє ім'я було зареєстровано номер.

А маючи нову сімку і номер, шахраї вже можуть отримати шляхом "забутого пароля" доступ до акаунта жертви. А далі "відновити" пароль до інтернет-банкінгу жертви.

За гроші на рахунку буде придбано криптовалюту і відстежити на чиє саме ім'я вони були перераховані стане вже неможливим. Або ж взято на ваше ім'я онлайн-кредит
Денис Рузманов, начальник нещодавно створеного в Україні відділу протидії різновидам онлайн шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України
–Проте, щоб запобігти цьому або ж вчасно відреагувати у правоохоронців є кілька порад:

1. За найменших сумнівів щодо перевипуску вашої сім-карти, злому акаунтів соціальних мереж чи поштових сервісів, одразу зверніться до сервісної служби та онлайн-підтримки за допомогою. Виконайте вищенаведені 5 кроків.

2. Обов'язково повідомте про це поліцію, поки ситуація не стала незворотною.

3. Не марнуйте час на перемовини з шахраями та не виконуйте їх вимоги, коли вас шантажують оприлюдненням начебто якоїсь конфіденційної інформації — це часто блеф, пусті погрози і телефон вам "за винагороду" не повернуть.
3
Ви самі загубили свій телефон. Чи є можливість його знайти?
Загроза 3 – необережний власник
Загублений телефон — це найтиповіша ситуація, яка може трапитись будь з ким. Тож не зволікайте і дійте рішуче. Повернути втрачений девайс — сьогодні це не така вже й проблема, якщо своєчасно скористатись новітніми технологіями та сервісом "Захисти мобільний". Потрібно здійснити три наступних кроки:
Найперше, що ви маєте зробити – це увійти з комп'ютера в особистий кабінет програми lifecell «Захисти мобільний» (https://www.protect.lifecell.com.ua/) та заблокувати пристрій. Або ж зателефонувати до служби підтримки та за допомогою оператора здійснити необхідні дії
Визначити за допомогою сервісу його місцезнаходження та увімкнути інші функції, що забезпечують збереження смартфона та даних на ньому
  1. Система відправить на екран пристрою повідомлення "Винагорода за повернення. Знайшов? Зателефонуй – + 380 73 690 6911, 6911 – з мобільного". Тож навіть якщо хтось віднайде його, це прискорить повернення

Якщо ваш телефон знайде зловмисник, він не зможе скористатись смартфоном. Навіть після зміни акаунту та перезавантаження до заводських налаштувань смартфон й надалі буде відстежуватись
4
Поліція рекомендує. Як запобігти крадіжці смартфона та кібершахрайству?
Щоб не стати жертвою злодіїв, кібершахраїв і не втратити телефон через власну необережність поліція рекомендує:
  • НЕ кладіть телефон у задню кишеню джинсів.
  • Кладіть його у передню кишеню.
  • Не кладіть смартфон у відкриті сумки.
  • Кладіть у закриті сумки, частіше користуйтеся навушниками.
  • За можливості, НЕ залишайте в оголошеннях на сайтах свій фінансовий номер телефону.
  • Залишайте так званий другий номер.
  • Обов'язково використовуйте спеціалізовані додатки, які дозволяють підвищити безпеку смартфону (на кшталт популярного зараз додатку "Захисти мобільний")
  • Запишіть IMEI свого смартфона.
  • Якщо у вас є активне оголошення на сайтах, не телефонуйте тим, хто вас набрав і скинув.
  • НЕ встановлюйте на заблокований екран апарату прості паролі (рік вашого народження тощо).
  • Встановлюйте складні паролі, використовуйте двофакторну авторизацію у Google-акаунті та соцмережах (але пам'ятайте, що це не спрацює, якщо шахраї вже зробили дублікат вашої сім-карти).
  • Фінансовий номер телефону НЕ має бути анонімним.
  • Реєструйте свій телефонний номер – віддалено за допомогою BankID чи ЕЦП, або звернувшись до магазину з паспортом (або документом, що його замінює). Представникам юридичної особи також необхідно надати довіреність.
5
Поради оператора. Як легко і просто відновити власну SIM-карту?
Щоб здійснити процедуру відновлення SIM-карти, наприклад, у lifecell контрактні абоненти пред'являють паспорт, а ті припейд-абоненти, які обслуговуються знеособлено, проходять багатокрокову ідентифікацію.

Така процедура може здійснюватися в фірмовому магазині чи поштою та передбачає, що:

  • абонент повідомляє секретне слово (якщо воно було встановлене),
  • два номери, на які він телефонує найчастіше,
  • серійний номер SIM-карти (за наявності картхолдеру),
  • відповідає на інші додаткові питання.
Чим точніше оператор зможе ідентифікувати особу, якій належить SIM, тим менший ризик її перевидання шахраєві.
6
Корисні додатки та "Захисти мобільний". Як ще ви можете посилити захист свого смартфону?
Існує декілька основних програм, які можуть допомогти знайти втрачений телефон. Оскільки включені мобільні апарати взаємодіють з мобільною мережею, WiFi та GPS, подібна сукупність факторів дозволить з високою точністю знайти місце, де перебуває гаджет.

Спеціалізовані застосунки, зокрема «Захисти мобільний».

Основні додатки, які стануть у пригоді:

  1. Спеціалізовані застосунки, зокрема «Захисти мобільний».

  2. Вбудовані Device Manager і "Пошук телефону" для Android, а також Find My iPhone для девайсів від Apple.

Основні функції додатків

Безкоштовні програми:

  • Ідентифікація включеного пристрою за його унікальним номером.

  • Дистанційне блокування, щоб шахраї не отримали доступу до особистих даних

  • Трекінг пристрою за його місцеположенням.

  • Можливість отримання фото з викраденого пристрою (так поліція може отримати портрет злодія).

Платна програма "Захисти мобільний" від lifecell та RADAR, що має наступні переваги:

  • Забезпечення повернення пристрою – його привезе кур'єр;

  • Широкий спектр різноманітних функцій безпеки, таких як фото з обох камер, трекінг за правилами користувача, сповіщення та інші.

  • Виплата компенсації власнику якщо телефон не буде знайдено.

Проаналізувавши можливості додатків, можна зробити висновки, що всі вони підтримують електронну ідентифікацію, визначення геолокацію і блокування пристрою. «Захисти мобільний» надає ще й можливість увімкнути сирену. Але, що цікаво, запропонувати винагороду за знайдений телефон можна лише за допомогою програми «Захисти мобільний». При цьому користувачу не потрібно докладати зайвих зусиль для того, щоб займатися питаннями безпеки — про це завжди подбає RADAR.
Костянтин Горностаєв, менеджер проєктів компанії RADAR, зазначив, що існує п'ять основних переваг послуги «Захисти мобільний» перед безкоштовними вбудованими функціями iPhone та Android:
Економія
Завдяки грошовій винагороді тому, хто знайде, втрачений мобільний пристрій швидко повертається до власника, таким чином компенсує частину витрат на придбання нового пристрою.
Конфіденційність
Ідентифікатори не містять особистої інформації про власника. Знеособлений ідентифікаційний номер дозволяє, не розголошуючи нікому персональних даних, організувати повернення мобільного пристрою в найкоротші терміни.
Безпека
Користувач не зустрічається особисто з людиною, яка знайшла його особисті речі. Для цього є спеціальний кур'єр.
Відсутність додаткових витрат
Винагороду тому, хто знайде телефон і безкоштовний виїзд кур'єра забезпечить компанія RADAR
Додаткові функції
Можливість активацій всіх функцій безпеки, наприклад, блокування дзвінком на лінію підтримки 24/7
7
Чому мобільний номер і паспорт мають бути єдиним цілим?
Юридичні особи в Україні можуть використовувати мобільний номер як ідентифікатор, отримуючи за його допомогою електронні послуги. Називається ця функція Mobile ID.

Вона уможливлює отримання виписок із реєстрів, відкриття й закриття бізнесу, а також отримання довідок і підписання документів.

Звісно, коли фінансовий номер прив'язано до паспорта, багатьох проблем можна уникнути.

Найголовніше ― саме ви стаєте законним власником, отримуючи надійніший контроль за лінією, можливість спрощеного перевипуску та блокування SIM-картки з вашим номером тощо.

Начальник департаменту управління каналами продажів lifecell Богдан Дубовський рекомендує абонентам для захисту персональних даних зареєструвати свій номер телефону без необхідності переходу на контракт.

Уже півтора року цією послугою можна скористатися онлайн без візиту до магазину телеком-оператора, зробивши два прості кроки: увійти в систему Мій lifecell за допомогою суперпароля чи одноразового SMS-коду та зареєструвати номер, використовуючи BankID.
Реєстрація номеру надає абоненту чимало переваг:

· отримання звітів за наданими протягом певного періоду послугами;

· швидка ідентифікація у разі зміни SIM-картки;

· повернення невикористаних коштів.

До того ж розуміння особистості абонента допомагає оператору пропонувати перелік послуг, цікавий саме такій особі, зважаючи на певні чинники. Безумовно, це підвищить рівень задоволеності клієнта обслуговуванням.

Окрім зниження ризику шахрайства, реєстрація абонентів передплаченого зв'язку сприяє розширенню спектру державних послуг для громадян віддалено через Інтернет шляхом ідентифікації за мобільним номером.

Послуга BankID дає змогу абонентам lifecell переходити на контрактне обслуговування без відвідування магазинів, а тільки використовуючи BankID «ПриватБанку», «Монобанку», банків «Південний» та «Конкорд».

BankID ― корисна річ при відвідуванні електронного кабінету платника податків і багатьох інших сайтів. Наприклад, порталів із петиціями та електронного кабінету водія.


Тож, зробимо висновки.

Сьогодні кібершахраї стають все більш винахідливими, тому важливо не втрачати пильність та заздалегідь подбати про безпеку вашого смартфону і банківських рахунків: зареєструвати сім-карту на себе онлайн чи у магазині мобільного оператора. А також — встановити додаток "Захисти мобільний" та бути уважними, обережними та діяти як рекомендують наші експерти.
Економічна правда
Укр / Рус