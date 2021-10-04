Великая октябрьская революция: Как "Нафтогаз" потратит 50 миллиардов на переход от "реформаторства" к "социализму"

"Нафтогазу" не за что покупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, который побил все ценовые рекорды и продолжает дорожать. За счет чего НАК планирует удержать привлекательные для населения тарифы?(укр)

На прошлой неделе правительство переформатировало правление НАК "Нафтогаз Украины", благодаря чему операционный контроль над компанией безраздельно перешел в руки Юрия Витренко.

С одной стороны, это его безапелляционная победа над оппонентом Адреем Коболевым. С другой – такая же безапелляционная ответственность за все, что будет происходить с "Нафтогазом" в дальнейшем.

Первыми испытаниями для команды Витренко являются борьба за сохранение роли Украины как транзитера российского газа в Европу, и наращивание внутренних показателей добычи.

На решение этих проблем могут уйти годы, но возможность показать быстрый результат у сегодняшней верхушки "Нафтогаза" тоже есть. Это прохождение ближайшего сложнейшего отопительного сезона под знаменами искусственного сдерживания цен на газ для населения.

Ориентируясь на эту цель, "Нафтогаз" уже заявил о поддержке фиксированного тарифа на уровне, который в 4 раза меньше сегодняшних реальных цен. Но источник компенсации будущих миллиардных убытков уже найден.

На прошлой неделе Кабинет министров запустил механизм перечисления "Нафтогазу" 50 млрд грн., донором которых выступит "Оператор газотранспортной системы".

Команда молодости вашей

Перезапуск правления "Нафтогаза" начался с ухода старой команды во главе с Отто Ватерландером. На прошлой неделе вакантные места были заполнены новыми людьми: Еленой Бойченко (HR–направление), Владиславом Воловиком (юрист), Романом Чумаком (финансы) и Маврикием Калугиным (добыча и реализация газа).

Ни один из новых членов правления, в отличие от предшественников, не является отдельной "боевой единицей" – все они подчинены жесткой вертикали главы правления Юрия Витренко.

В этом действующая власть сыграла свою роль дважды. Первый раз, когда согласилась утвердить всех вышеперечисленных кандидатов, предложенных главой правления.

Второй раз, когда разрешила Витренко проводить кадровые перестановки в компании своим единоличным решением (без согласования с наблюдательным советом).

Последнее решение создало впечатление узурпации власти в компании ее первым лицом. Но на самом деле ни о каком расширении полномочий речь не идет.

Разрешив Юрию Витренко самостоятельно определять кадровую политику в "Нафтогазе", правительство всего лишь восстановило прежний функционал главы правления НАКа, которого тот был лишен решением наблюдательного совета НАК от 13 мая 2021 года – как раз на старте конфликта между ними, когда близкий к Андрею Коболеву наблюдательный совет стремился сохранить костяк его управленческой команды в компании.

Что поменяется в "Нафтогазе" со сменой состава правления? Главным образом, модель принятия решений.

"Раньше (при прежнем правлении – ЭП) у нас были сложные дискуссии. Соры из избы не выносились, но решения принимались в ходе конструктивных конфликтов. Сейчас (при новом правлении – ЭП) дискуссий не будет – все члены правления будут делать, что им скажет Витренко", – так видит новую вертикаль "Нафтогаза" один из теперь уже бывших членов правления компании.

Учитывая статус уволенного, эта оценка в значительной степени субъективна.

Но безапелляционен факт, что сейчас, когда вся полнота власти в "Нафтогазе" перешла к команде Юрия Витренко, на нее же легла и вся полнота ответственности за проблемы, с которыми столкнется компания.

Труба поможет

Первый вызов – это прохождение отопительного сезона. На этот период, что длится с октября по март, нужно около 19 млрд кубов газа. Из них сегодня у Украины есть только 15 млрд куб м, поэтому остальные 4 млрд куб м нужно докупить. И это настоящая проблема.

На прошлой неделе спотовая цена газа перешагнула отметку 1100 дол (30 тыс. грн)/1 тыс. куб м, что в пересчете на необходимые 4 млрд кубов составляет больше 120 млрд грн.

В реальности денег скорее всего понадобится меньше потому что 30 тыс. грн/1 тыс. куб м – спекулятивная цена, вызванная низкими запасами газа в Европе. Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие 4 млрд кубометров "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен.

Где их брать не было известно до последнего. Ответ на этот вопрос дал Кабмин, на прошлой неделе принявший соответствующее постановление.

Документом для "Нафтогаза" санкционирована сделка с государственным "Оператором газотранспортной системы Украины" "об определении порядка выплаты "Оператором" компенсации необходимого дохода в связи со сменой лицензиата деятельности по транспортировке природного газа, а также заключения дополнительных соглашений к договору купли–продажи доли в уставном капитале "Оператора"".

В переводе с бюрократического на человеческий язык это означает, что после этих сделок НАК получит возмещение за утрату контроля над газотранспортной системой, произошедшей в 2019 году в результате анбандлинга.

По данным ЭП, общий размер компенсации определен на уровне 51 млрд грн, основная часть которой (48 млрд грн) будет выплачена вышеупомянутым "Оператором ГТС".

До последнего времени планировалось, что эту сумму "Оператор" будет выплачивать равными частями по 9,6 млрд грн на протяжении 5 лет. Сейчас концепция подразумевает выплату 48 млрд грн уже в 2021 году.

"Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 миллиардов гривен (в виде чистой прибыли за последние полтора года работы – ЭП). Недостающие 18 миллиардов "Оператор" скорее всего пойдет брать в кредит", – говорит источник ЭП в "Нафтогазе".

В "Операторе ГТС" эту информацию подтвердили, но от планируемой экстренной выплаты там явно не в восторге.

"Мы выполним решение акционера (правительство – ЭП). Но основная задача "Оператора" – обеспечить безаварийную работу ГТС. Поэтому у нас должно быть достаточно средств для ремонтов, техобслуживания трубы, и необходимых капитальных инвестиций", – сообщил ЭП представитель компании.

Зачем заставлять "Оператора" отдавать все свои деньги сразу, да еще и загонять в кредит? Потому что "Нафтогазу" не за что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется публично говорить.

Казалось бы, тут команде Юрия Витренко впору валить все на команду предшественника Коболева, при котором НАК впервые за последние 5 лет закончил 2020 год с 19 млрд грн убытков.

Тем не менее, по итогам 2021 года финансовые показатели "Нафтогаза" могут оказаться еще грустнее. По крайней мере, сейчас для этого уже созданы все предпосылки.

Витренко публично поддерживает продажу газа бытовым потребителям по 7,4 грн/куб м, при том, что текущая спотовая цена на рынке превышает 30 грн/куб м. Разница между этими цифрами – прямые убытки государственной компании.

Но кого это интересует, когда президент страны, с подачи которого Юрий Витренко полгода назад был специфично назначен главой "Нафтогаза", ориентирован на социальные тарифы во всех сферах экономики.