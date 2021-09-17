В мире не хватает дальнобойщиков: куда делись водители и какие страны переманивают украинцев

Транспортные компании по всему миру испытывают дефицит водителей. Почему так произошло, к каким последствиям может привести кадровый голод в отрасли, и как он может затронуть Украину.(укр)

Транспортні компанії вже понад 10 років страждають від нестачі професійних водіїв. Раніше власники бізнесу могли пристосуватись до цієї проблеми, однак пандемія Covid-19 порушила крихкий баланс та спричинила ще більший дефіцит працівників.

За даними дослідницької компанії Transport Intelligence, у 2020 році лише у Європі компаніям, що займаються вантажними перевезеннями, не вистачало понад 400 тисяч кваліфікованих водіїв.

Міжнародний союз автотранспорту (IRU) прогнозує, що дефіцит водіїв у ЄС в 2021 році становитиме 17%. У Мексиці до кінця року не вистачатиме 18% водіїв, в Туреччині – 20%, в Росії – 24%, в Узбекистані – 31%.

В той же час у світі відновлюється економіка та зростає попит на товари. Для їх доставки необхідне повноцінне функціонування транспортної системи, з чим вже є проблеми. Так, відсутність водіїв вантажівок може призвести до зриву виробничих ланцюгів та навіть до дефіциту деяких товарів на полицях магазинів.

Нестача водіїв та інші "ковідні" фактори вплинули і вартість послуг. За останній рік вартість вантажних перевезень в Європі та США зросла на 14% та 17% відповідно.

В скрутне становище ризикує потрапити і Україна, де дефіцит водіїв в останні роки вже став нормою. Збільшити і без того великий розрив може трудова міграція – дефіцит робочої сили в ЄС та Великій Британії покриватимуть заробітчанами із Східної Європи.

Чому не вистачає водіїв

Причина перша – пандемія.

Річ у тім, що багато водіїв у Європі – це мігранти. Зупинка економіки Великої Британії на період локдаунів призвела до того, що працівники транспортних компаній поїхали додому. Більшість з них назад не повернулась, зазначається у нещодавньому листі британської асоціації автоперевізників RHA до прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона.

З такою проблемою так чи інакше зіткнулись всі країни, економіка яких залежна від трудових мігрантів. В сусідній Польщі, де за даними українського посла Андрія Дещиці працюють 1,5 мільйона наших співгромадян, наразі не вистачає 100 тисяч водіїв – один з найбільших показників у Європі.

Гостро цю проблему відчуває і Велика Британія, де на фактор пандемії наклався Brexit. Раніше на Туманний Альбіон їхали працювати люди з бідніших країн ЄС, однак Brexit призвів до відтоку через проблеми з легалізацією трудових мігрантів. Зараз Об'єднаному королівству також не вистачає близько 100 тисяч водіїв.

Причина друга – умови праці.

Для поціновувачів серіалів це може здатись дивним, але професія далекобійника – це важка праця. Сидячий спосіб життя, швидке харчування на заправних станціях, постійне недосипання та шкідливі звички неминуче призводять до проблем із здоров'ям. Тому молодь неохоче обирає цю професію.

За даними Національного інституту здоров’я в США, 50% водіїв вантажівок страждають на ожиріння, 87% – мають гіпертонію або передгіпертонію, а близько 80% визнали, що регулярно вживають шкідливу їжу.

Далекобійники під час роботи ізольовані від соціуму, а тому мають підвищений ризик виникнення депресії.

Водії жаліються на відсутність зручностей у дорозі: від туалетів до спеціалізованих місць відпочинку. Крім того, як зазначають в Міжнародному союзі автотранспорту, під час пандемії безліч водіїв зіткнулись із поганим ставленням до них на кордоні та пунктах доставки.

Всі ці фактори негативно впливають на привабливість професії далекобійників.

Причина третя – демографія.

Небажання молоді працювати водіями призводить до загального старіння працівників галузі. Середній вік далекобійника у ЄС – 47 років, у США – 48 років, а у Великій Британії – 50 років.

Частка водіїв віком до 25 років у Європі – лише 5%. Це означає, що за 10 років більшість водіїв досягне пенсійного віку, а молодих на заміну їм майже немає.

Низькою залишається і залученість жінок до професії, яких серед усіх далекобійників світу лише 2%.

Як це впливає на глобальну торгівлю

Відлига після локдаунів та соціальні видатки від урядів країн призвели до того, що люди вже готові подорожувати та змітати товари з полиць магазинів. Транспортні компанії виявились неготовими до різкого зростання попиту на їхні послуги.

Таку ситуацію, наприклад, переживає галузь морських контейнерних перевезень. Зараз у світі спостерігається гострий дефіцит контейнерів, який призвів до зростання ціни на морський фрахт в декілька разів.

Криза на воді частково пов'язана із нестачею водіїв вантажівок. Після прибуття корабля у порт вантаж на склади транспортують великі автомобілі. Якщо вантажівок не вистачає, товари обробляють довше, і контейнери вимушено простоюють в портах.

Прикладом впливу дефіциту водіїв на економіку є уже згадувана Велика Британія. Супермаркети в цій країні зараз фізично не можуть повністю заповнити свої полиці. Так, у роздрібній британській мережі "Ісландія" не вистачає 100 водіїв, через що доводиться скасовувати частину щоденних відправлень.

Голова британської Федерації харчових продуктів та напоїв (FDF) Ян Райт застерігає, що британці більше не зможуть розраховувати на такий широкий асортимент в супермаркетах, як раніше. Торгівельні мережі вимушені вибірково поставляти продукти до магазинів та віддавати пріоритет товарам з високою маржею.

Південноафриканська мережа ресторанів Nando's вимушена була закрити 50 закладів по всій Британії через неможливість доставити продукти, а компанія Seqirus – на два тижні затримала доставку вакцин проти грипу для жителів Англії та Уельсу.

Один з найбільших у світі виробників вина Accolade на початку вересня заявив, що через нестачу водіїв у святковий період можуть виникнути проблеми з доставкою слабоалкогольних напоїв.

Не оминула тенденція і пасажирські перевезення. У Сполучених Штатах вже не вистачає водіїв на шкільних автобусах, а у Великій Британії скасовують регулярні автобусні рейси по всій країні.

Україна – теж в зоні ризику

Офіційних підрахунків дефіциту водіїв в Україні немає. За різними оцінками, йдеться про цифру до 120 тисяч вакантних місць. Ще у 2017 році перевізники повідомляли про нестачу 15-20% кадрів, в той час, як у Польщі українські водії знаходять роботу за один день.

"Працівників немає. У великих парках простоює по 30-40 автобусів без водіїв. Перевізники навіть не мають змоги покарати водія за якісь проступки, бо вони складають ключі та швидко знаходять роботу на іншому маршруті", – зазначає голова спілки "Асоціація перевізників міста Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко.

За його словами, крім низьких зарплат, водіїв від працевлаштування в Україні відштовхує ставлення з боку влади. Наприклад, минулого грудня, під час локдауну, поліція оштрафувала водія на 17 тис грн за перевезення 23-х замість 20-ти пасажирів. Лише за червень 2020 року складено 61 протокол на водіїв, які порушують норми маскового режиму та кількості пасажирів.

Зараз приватні перевізники не можуть забезпечити водіїв гідною заробітною платою та придбати нові автобуси. Компанії працюють на межі самоокупності та надають послуги за тарифами, далекими від ринкових.

На думку Ігоря Мойсеєнка, влада має напряму укладати контракти та платити перевізникам за надання транспортних послуг, як це працює у Європі.

Страждає через це і вітчизняний ринок таксі. Столичні служби Uber, Bolt та Uklon зіткнулись з дефіцитом таксистів, що призвело до зростання цін.

"Українські приватні перевізники не можуть забезпечити працівників конкурентною заробітною платою, на яку приходиться 30-40% експлуатаційних витрат. Через це та інші причини, пов'язані з умовами праці, тенденція на відтік водіїв на захід лишається незмінною", – повідомила ЕП представниця Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Лариса Добруха.

Доки українська влада закриває очі на ці проблеми, уряди європейських країн побоюючись реалізації британського сценарію, вже готують умови для ще більшого залучення мігрантів з України.

Наприклад, в Німеччині профільні асоціації просять владу спростити умови для прийняття на роботу заробітчан з України та Білорусі. Також з’явилась інформація, що лібералізацію умов працевлаштування для українських водіїв готують і в Польщі.

Що робити

Найбільш просте рішення – підвищити заробітну плату.

Американська Walmart пропонує професійним водіям вантажівок бонус 12 тис дол за те, що ті оберуть своїм місцем роботи саме їх компанію. Крім цього, професійним водіям обіцяють заробітну плату понад 7,2 тис дол за місяць, що на 35% більше, ніж в середньому по США.

Аналогічно зробили британські роздрібні мережі Tesco та Asda. Вони пропонують новим водіям по 1000 фунтів стерлінгів за працевлаштування.

Але справа не тільки в грошах. Людина не працюватиме навіть за високу зарплату, якщо не буде комфортних умов праці.

Важливі кроки для створення комфортних умов праці роблять у ЄС. У 2020 році Європарламент затвердив нові правила, які мають полегшити життя водіям. Зокрема, новими законами встановили норми з відпочинку між рейсами та під час поїздок.

Наприклад, після шести днів роботи транспортна компанія має забезпечити водію відпочинок від 24 до 45 годин та виділити для цього приміщення.

Для відпочинку під час поїздок для водіїв планують обладнати мережу сертифікованих безпечних парковок, де будуть санвузли, якісна їжа та напої. Також нові норми передбачають більш високі зарплати для водіїв з бідніших країн.

Щоб слідкувати за дотриманнями правил транспортні компанії зобов’яжуть встановити на вантажівки нові таксографи з супутниковою навігацією.

Ця ініціатива ЄС неминуче призведе до додаткових витрат транспортних компаній. Як повідомили ЕП в транспортній компанії AsstrA, витрати за деякими статтями можуть зрости на 15%, що позначиться на вартості послуг.

Одним з найважливіших викликів для індустрії є залучення до професії жінок. Для вирішення цієї проблеми в США діють програми, які фінансують безкоштовну сертифікацію для жінок-водіїв.

Гендерним питанням займаються і європейські організації, які популяризують професію серед жінок, борються за пристосування під них умов праці та створюють платформи для обміну досвідом.

Для короткострокового вирішення проблеми доцільним є пришвидшення процесу отримання водійських посвідчень. Зараз цим активно займається уряд Великої Британії, який обіцяє проводити на 50 тисяч більше екзаменів з водіння щороку. Час, відведений для їх здачі, скоротять, а самі тести зроблять простішими.

Скласти тест на водійське посвідчення коштує недешево. Наприклад, щоб працювати далекобійником в Італії, необхідно 6000 євро та півроку навчання. Щоб пом’якшити фінансове навантаження для майбутніх водіїв, в Ломбардії запрацювала програма вартістю 5 млн євро, спрямована на підготовку професійних далекобійників.

Також країнам рекомендують зменшити мінімальний вік для водіння вантажівкою до 18-ти років. Зараз у багатьох країнах далекобійником можна працювати лише з 21 року. А в Китаї – з 26-ти років.

Важливим є залучення до професії водіїв колишніх військових та створення для цього відповідних державних програм, вважає представник компанії AsstrA Віталій Єременко.

З його слів, після військової служби в Німеччині щороку йшли працювати далекобійниками 15 тисяч людей. Ліцензії на водіння вони отримували безпосередньо в збройних силах. Утім після скасування призову потік кадрів припинився.

В Україні, де гостро стоїть питання соціалізації учасників бойових дій, ветерани мають змогу отримати водійське посвідчення безкоштовно. В громадській організації "Ветеранське братерство" переконані, що залучення учасників бойових дій до професії водія – це один з найпопулярніших напрямів професійної перепідготовки.

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