Британія остаточно вийшла зі складу Європейського Союзу

Британія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом ЄС - через чотири з половиною роки після референдуму, на якому більшість громадян висловилися за вихід з Євросоюзу.

Про це повідомляє ВВС.

Британія перестала бути членом ЄС ще з 31 січня 2020 року, але протягом перехідного періоду залишалася у єдиному ринку і на неї продовжували тимчасово поширюватися правила ЄС. За цей час лідери мали домовитися про нові умови своїх відносин.

Як відомо, перемовини про нову торгову угоду затягнулися через принципово різні позиції сторін щодо декількох питань - риболовлі, правил конкуренції та забезпечення виконання майбутньої угоди. Фактично до останнього моменту не було зрозуміло, чи вдасться досягти згоди і чи з 1 січня не станеться "жорсткого" Brexit, що призвело би до відновлення мит, прикордонних перевірок і хаосу з рухом товарів і транспорту.

Втім, 24 грудня, за лічені дні до "дедлайну", лідерам все ж вдалося домовитися, а 30 вересня у Британії cхвалили нову угоду у "турборежимі" - документ пройшов через обидві палати парламенту й отримав підпис королеви менш ніж за добу.

Євросоюз зі свого боку погодив "тимчасове застосування" угоди з 1 січня: через те, що згоди досягли занадто пізно, пройти усі стадії затвердження було вже неможливо і остаточна ратифікація відбудеться вже у 2021 році.

О 23-00 31 грудня дія перехідного періоду завершилася - з цього моменту почали діяти нові правила поїздок, торгівлі, імміграції та безпекової співпраці.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що тепер країна "тримає свободу у власних руках" і може вирішувати питання "інакше й краще" - оскільки тривалий процес Brexit закінчився.

В уряді Британії попередили, що у найближчі дні й тижні з поставками можуть бути певні труднощі - доки бізнес адаптується до нових вимог, але перші вантажівки в’їхали у Британію без затримок.

Детальніше про це читайте у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення

Європейська правда