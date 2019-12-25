Snapchat купил украинский стартап за 166 миллионов долларов — СМИ

Компания-разработчик Snapchat - Snap Inc купила украинский стартап AI Factory с офисами в Украине, за сумму 166 миллионов долларов.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подробности о сделке неизвестны. По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта сделка была направлена на выкуп долей остальных инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила порядка 200 млн дол. Сделка уже закрыта.

Основатель компании Виктор Шабуров отказался от комментариев.

Стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за 150 млн дол.

Компания основана в 2018 году и работала в стелс-режиме. У нее три офиса: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.

Компания занималась разработкой функции, которая в результате сделки была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.

По сути говоря, это технология, которая разрешает пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или даже животными.

В начале декабря некоторые французские пользователи получили доступ к тестовой версии этой функции. 18 декабря функция официально запустилась на iOS и Android.

Она работает в чатах между пользователями, для того, чтобы получить видео с собой и поделиться им с другом, нужно сделать селфи, затем выбрать из шаблонных гифок, которая нравится, и сервис вставит анимированное фото лица пользователя в выбранную гифку.

Поверх анимированного сообщения можно добавить текст.





