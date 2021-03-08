Технотренды-2021: какими сервисами и устройствами будут пользоваться украинцы

Локдаун 2020 року став справжнім каталізатором деяких технологічних трендів.

Ці технології успішно працювали й раніше, але в умовах домашньої самоізоляції отримали справжній поштовх.

Усі ці тренди у 2021 році лише посиляться.

Технологічні тренди, посилені пандемією

#1 Віртуальне робоче місце

Всесвітній тренд організації digital (virtual) workplace – місця для відеоконференцій, віддаленої роботи та навчання – актуальний і для України.

У 2021 він очікувано збережеться. Схоже, дистанційна форма роботи як формат взаємодії залишиться назавжди, навіть попри те, що люди вже почали відвідувати офіси, школи та університети. До закінчення пандемії кожен вибере те, що зручніше особисто для нього, і на що буде згоден роботодавець.

Значить, треба подбати про робочі місця для себе та членів родини. Для відеодзвінків знадобляться стабільний інтернет, навушники з мікрофоном та зовнішня камера, якщо доведеться працювати за стаціонарним комп'ютером.

Також варто зробити зручнішим своє робоче місце. Додаткові столи, ергономічні комп'ютерні крісла, навушники з шумопоглинанням підійдуть для тих, хто готовий витратити відчутну суму за можливість працювати комфортно.

Джерело: Medium.com

#2 Потокові сервіси музики й відео

Люди не перестануть ходити до кінотеатрів, але кіноіндустрія стоїть на порозі революційних змін, породжених пандемією. Наприклад, Warner Bros планує у 2021 році всі свої нові фільми одразу віддавати стримінговим сервісам – без загальноприйнятої затримки для наповнення кінотеатрів.

Потокові сервіси розвинули власне виробництво фільмів та серіалів, яке за бюджетами, зірковим складом та візуальними ефектами можна порівняти з Голлівудом. Netflix, Hulu, Amazon, HBO, Disney та Apple переводять свою дистрибуцію в онлайн. На очах ростуть і вітчизняні сервіси потокового відео.

Після виходу у 2020 році на український ринок Spotify загострилася конкуренція з іншими музичними сервісами – Apple та Google. Ті, хто досі витрачають час на завантаження музики в смартфон, у 2021 році остаточно позбудуться цієї звички. Зручність і доступ до безмежних архівів переможуть.

Джерело: pcmag.com

#3 Медичні послуги онлайн і моніторинг здоров'я



Так само, як роботодавці у 2020 році зрозуміли, що співробітники можуть бути ефективними навіть не під постійним спостереженням, так і пацієнти дізналися, що спілкуватися з профільними чи сімейними лікарями можна в месенджері чи Zoom.

Це не означає, що люди перестануть ходити на прийоми, але частина консультаційних медичних послуг цілком може лишитися в онлайні і стати більш доступною у фінансовому плані та з точки зору доступності послуг у невеликих населених пунктах. Тим більше, що проникнення інтернету обіцяє рости.

Водночас шириться культура здавання аналізів. Люди, які піклуються про здоров'я, будуть мотивувати своїх друзів і близьких замовляти медичні послуги та препарати онлайн, купувати пристрої на кшталт пульсоксиметрів і розумних браслетів, встановлювати додатки для моніторингу фізичного стану.

Робота вдома спричинятиме головні болі, проблеми зі сном, дискомфорт у спині та шиї. Це змушуватиме людей частіше звертатися до лікарів і відповідальніше ставитися до свого здоров'я. Усе це – провісники появи телемедицини.

Джерело: kyivpost.com

#4 Розвиток омніканальності в роздрібній торгівлі

Офлайн-магазини постраждали від локдауну, але ті роздрібні мережі, які мали розвинутий онлайн-підрозділ і швидко перебудувалися, отримали менше збитків.

У 2021 році роздрібним мережам для виживання доведеться стати омніканальними – працювати з покупцем і впізнавати його незалежно від каналу спілкування: в офлайновому магазині, на сайті чи в месенджері.

Компанії, що забезпечать для покупця "безшовний" користувацький досвід і персоналізовану роботу з урахуванням його інтересів, отримають перевагу.

#5 Розумні логістика та доставка

Зазвичай, коли говорять про концепцію розумного міста, уявляють футуристичний коктейль з 5G, відеоспостереження і підключених до інтернету автомобілів.

Це віддалена перспектива. Наразі ж до концепції розумного міста входять розумні сервіси для смартфонів, пов'язані з доставкою їжі, орендою автомобілів або самокатів, замовленням таксі. З додатками для паркуванням в українських містах ще не склалося, а от із сервісами виклику таксі та доставки їжі уже все добре.

Додали переваг в умовах карантину опції безконтактної доставки й оплати. Усі ці тренди не просто збережуться, а отримають у 2021 році додатковий розвиток.

Джерело: atmmarketplace.com

#6 Пошуки балансу для бізнесу в смартфоні

Бізнес прагне спілкуватися з клієнтами, тому стимулює їх встановлювати свої додатки. У смартфони мігрують програми лояльності та дисконтні картки, цілі інтернет-магазини та окремі бізнеси, що існують лише в смартфоні.

Це зручно і для клієнта, і для бізнесу, але в цьому раю є й пекло. Додатків у смартфоні стає надто багато, а їх безкінечні повідомлення надто нав'язливі та обтяжливі. Бізнесу, який прагне до діалогу із споживачем через додаток у смартфоні, треба навчитися бути вибірковим у своїх повідомленнях.

Ті, хто засвоять цей новий етикет, створять тренд персоналізованого підходу до клієнтів. У його основі буде жива людина, а не красиві бізнес-концепції про штучний інтелект і прогнозування на основі машинного навчання.

Джерело: psm7.com

#7 Кібербезпека

Це одночасно і тренд, і безперервний виклик. Хоч сплеску кіберзлочинності під час пандемії не було, за останні п'ять років кількість інформаційних злочинів в Україні виросла у 2,5 разу, країна на 12 місці в рейтингу вразливості від ботнетів.

Природно, що злочинці використовують тему COVID-19 для маскування кібератак. Отже, пора налаштувати двофакторну автентифікацію на смартфоні і навчити батьків не відкривати підозрілі посилання. Компаніям слід надійно захистити свої мережі – кіберзлочинність коштує світовій економіці 2,9 млн дол на хвилину.

Тренди в смартфонах

Найбільш популярний персональний пристрій у 2021 році теж зміниться.

#1 Більш плавне зображення

У 2020 році підвищену частоту розгортання екранів, 90 Гц і навіть 120 Гц, отримали лише флагманські смартфони виробників. Якщо згадати аналогічний період у розвитку комп'ютерних моніторів і телевізорів, то зростання частоти до 100 Гц у телевізорах і 120 Гц у моніторах дозволило прибрати ефект мерехтіння.

У смартфонах різницю теж видно неозброєним оком, тому виробники звернуть увагу на більш технологічні екрани, а користувачі отримають більш плавні анімацію й відео. Завдяки цьому дисплеї телефонів будуть менше втомлювати зір.

Джерело: techcrunch.com

#2 Фронтальна камера під дисплеєм

Після введення датчиків відбитків пальців у дисплеї користувачів смартфонів чекає черговий технологічний перехід. У продажу з'являться смартфони, у яких не буде вирізу для фронтальної камери. Її розташують під дисплеєм.

Хоча ці вирізи хвилюють незначну частину користувачів, така проста візуальна відмінність дозволить виділити смартфони серед конкурентів і відкрити нові можливості для виробників смартфонів, не кажучи про естетичну складову.

Джерело: tomsguide.com

#3 Технологія надшвидкої зарядки

Поки споживачі звикали до швидких зарядних пристроїв, технології вийшли на наступний рівень. Хоча ємність акумуляторів безперервно росте, ультрашвидка зарядка здатна повністю зарядити смартфон за годину, до половини – за 15 хв.

Правда, залишається відкритим питання, наскільки при цьому зношується батарея. Утім, споживачі останнім часом оновлюють смартфони раз на два роки, тож підвищене зношення акумулятора вони можуть і не помітити.

Джерело: blog.router-switch.com

#4 Процесори із смартфонів у ноутбуках

У 2020 році відбулася непересічна подія, яка суттєво вплине на ринок ноутбуків: компанія Apple випустила перший ноутбук на ARM-процесорі. Це архітектура, відмінна від звичних процесорів Intel та AMD.

На ARM-процесорах працюють смартфони і планшети. Такі процесори створювали для портативних пристроїв. Вони працювали довше і не потребували охолодження. За останні роки продуктивність ARM-процесорів зрівнялася з продуктивністю процесорів на архітектурі х86, яка використовується Intel та AMD.

Смартфони вже записують відео 8К, залишаючись такими ж енергоефективними.

За словами користувачів нових ноутбуків, час їх автономної роботи помітно виріс порівняно з ноутбуками, що використовують традиційні процесори.

Виросла й продуктивність. Це відкриває нову сторінку в історії портативних комп'ютерів, які стануть працювати довше без підзарядки. Microsoft уже готує ґрунт для появи ноутбуків, які працюватимуть на спеціальній версії Windows.

Джерело: habr.com

Даша Бурік, Be—it Agency

Cергій Мітяєв, головний редактор Gagadget.com