Мінцифри: У cічні майже 120 тисяч українців вперше отримали 4G
Понеділок, 15 лютого 2021, 13:15
За січень 117 тисяч українців вперше отримали доступ до 4G - мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населених пункти.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, мета Мінцифри, покрити за 3 роки 95% території країни фіксованим та мобільним інтернетом.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що у жовтні 2020 року Мінцифри та оператори підключили до 4G 2 497 населених пунктів - більше 300 тисяч українців у жовтні отримали 4G вперше.
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Економічна правда
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