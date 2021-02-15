Мінцифри: У cічні майже 120 тисяч українців вперше отримали 4G

За січень 117 тисяч українців вперше отримали доступ до 4G - мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населених пункти.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, мета Мінцифри, покрити за 3 роки 95% території країни фіксованим та мобільним інтернетом.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у жовтні 2020 року Мінцифри та оператори підключили до 4G 2 497 населених пунктів - більше 300 тисяч українців у жовтні отримали 4G вперше.

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Економічна правда