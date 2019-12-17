Кінець готівкової ери?

За последние несколько лет Украина прошла немало испытаний.

На их ход повлияли и продолжают влиять как внешние, так и внутренние факторы, но невзирая ни на что, на стезе развития диджитал-экономики и улучшения условий для развития бизнес-среды мы достигли ряда важных успехов, и продолжаем их усиливать.

Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020, заняв 64 место среди 190 стран мира, Всемирный банк констатирует рост экономики страны на 4,2% в третьем квартале, а количество населения, включённого в финансовою систему, выросло до 70%.

С точки зрения развития безналичной Украины – динамика особенно показательна.

С развитием платёжной инфраструктуры и внедрением инновационных финансовых сервисов наличка стабильно уходит на второй план.

С 2016-го года доля безналичных расчётов по количеству среди всех операций с картами в Украине выросла с 70% до почти 82% в третьем квартале 2019-го.

И сегодня уже 8 из 10 операций с платёжной картой ― это cashless-транзакции, а не снятие наличных. Украина, без преувеличения,— в мировом тренде развития платёжных инноваций и безналичного образа жизни.

И наши достижения уже очень заметны не только на европейской, но и на глобальной карте.

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После запуска первого мобильного цифрового кошелька в 2017 году в Украине началась эра NFC, другими словами – эра бесконтактных платежей смартфонами и гаджетами.

Безусловными драйверами популярности NFC-платежей стали запуски глобальных сервисов Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и отдельных банковских решений, и в целом уже 25 банков активировали мобильные кошельки для своих клиентов с помощью диджитал-платформы Mastercard.

Залогом популярности NFC стало развитие инфраструктуры приёма: сегодня уже 89% POS-терминалов в стране бесконтактные, а значит, удобные и быстрые расчёты в одно касание стали еще более доступны миллионам украинцев.

Параллельно мы запустили целый ряд смарт-сити решений с бесконтактной технологией в разных городах Украины.

Таким образом, доступ к NFC-оплатам сегодня есть не только в торговой сети, но и в других объектах городской инфраструктуры: в общественном транспорте, местах для развлечений и досуга.

2019 год существенно укрепил успех NFC технологии: сегодня в стране уже 1,9 миллиона оцифрованных карт.

Каждая 10-я платёжная операция по нашим картам — оплата с помощью цифрового кошелька.

Как результат — Украина стабильно входит в ТОП-5 стран глобально по количеству NFC-транзакций с картами Mastercard.

Это красноречивое свидетельство того, что в некоторых своих достижениях Украина даже ближе к будущему без наличных, чем другие прогрессивные страны.

К слову, запрос в Google "Что такое NFC?" вошел в ТОП-10 запросов 2019-го года в Украине, а значит технологией действительно активно интересуются.

Нам остаётся только обеспечить максимально широкий доступ к быстрым и удобным NFC оплатам и развивать финансовую осведомлённость пользователей.

Носимые устройства

Если раньше технология NFC ассоциировалась исключительно со смартфонами, то сейчас всё больших оборотов набирает популярность оплаты носимыми устройствами ― часами, брелоками, браслетами и т. д.

Всего в Европе в 2019 году количество оплат носимыми устройствами выросло 8 раз по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция характерна и для Украины.

В дополнение к Apple Watch, год назад в Украине стали доступны оплаты часами Garmin: тогда мы стали 18-м рынком, где запустился Garmin Pay.

Сегодня украинцы всё чаще используют носимые устройства в качестве платёжного инструмента. Особенно те, кто ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

Наши исследования лишь подтверждают эту статистику: недавно Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами.

Инновационные сервисы – для населения и для бизнеса

Украинцы очень открыты к инновациям, активно тестируют все платёжные новинки и внедряют их в свою жизнь.

Так, к примеру, в январе этого года совместно с партнёрами мы запустили новую услугу "Наличные на кассе" в сети АЗК WOG.

Водители получили возможность не только заправить свой автомобиль, но и быстро и удобно снять наличные прямо на кассах АЗК WOG, без необходимости использовать банкоматы.

С начала года ежемесячное количество таких операций выросло в три раза, а их средний чек сегодня составляет 350 грн.

Другое очень перспективное направление — денежные переводы. В январе этого года вместе с польским провайдером Fenige и iPay.ua мы сделали доступными международные денежные переводы с карты на карту из любой страны Европы в Украину.

А буквально пару недель назад Mastercard и Viber запустили сервис Moneytou, который позволяет переводить деньги с карты на карту в пределах Украины непосредственно во время общения в приложении Viber.

Украина стала второй страной в мире, где стал доступен Moneytou. Сервис позволил миллионам пользователей Viber в Украине получить новый опыт и почувствовать все преимущества мгновенных переводов.

С учётом того, что сегодня денежные переводы составляют более 40% всех операций по картам – развитие инноваций в этом направлении имеет большой потенциал.

Нельзя не сказать и про сегмент малого и среднего бизнеса, где сегодня лишь 38% предприятий в Украине принимают безналичные платежи.

Именно для того, чтобы изменить такую статистику мы предлагаем новые решения. К примеру, такие как "Смарт Касса", которое в этом году мы представили вместе с Ukrtrimex и Vodafone.

Это универсальное решение для ведения розничной торговли: мобильный аппарат объединяет сразу несколько устройств – программный фискальный аппарат, решения для автоматизации кассы и POS-терминал.

Решение позволяет принимать все виды безналичных и наличных операций и оплату с помощью QR-кода.

Безопасность и биометрия

С появлением инновационных решений первое, что волнует нашего пользователя — безопасность. Сейчас для защиты данных уже недостаточно пароля, и на рынке активно развиваются технологии идентификации пользователей за счет использования биометрической аутентификации (подтверждения с помощью отпечатка пальца, сердечного ритма, сканирования сетчатки глаза и т. д.).

Что важно — пользователи уже абсолютно к этому готовы. Результаты исследования Mastercard Digitalization Trust Survey показывают, что 60% банковских клиентов в Украине хотели бы использовать биометрическую аутентификацию, поэтому использование биометрии для оплат — логичный и ожидаемый тренд.

В этом году мы также анонсировали запуск в Украине первого проекта поведенческой биометрии NuDetect. Как это работает?

Благодаря искусственному интеллекту формируется уникальный профайл пользователя – основанный на его поведенческих характеристиках: то, как он держит мышку или гаджет в руках, с какой скоростью или манерой вводит пароль и проч.

Таким образом, система распознает пользователя по его уникальным характеристикам, анализируя более 300 параметров, и надёжно защищает от мошенничества.

Это следующий инновационный шаг на пути к обеспечению максимальной безопасности оплат.

Что же дальше? Еще больше cashless, биометрических решений в оплатах и новых платёжных сервисов, "бесшовных" и удобных для пользователя, и, что особенно важно, защищенных и безопасных, отвечая на главные вызовы пользователя.