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Кінець готівкової ери?

Кінець готівкової ери?

Підсумки платіжного року: Україна в світовому тренді cashless і фінансових інновацій. (рос)
Вівторок, 17 грудня 2019, 09:13
Інга Андреєва
генеральний директор Mastercard в Україні

За последние несколько лет Украина прошла немало испытаний.

На их ход повлияли и продолжают влиять как внешние, так и внутренние факторы, но невзирая ни на что, на стезе развития диджитал-экономики и улучшения условий для развития бизнес-среды мы достигли ряда важных успехов, и продолжаем их усиливать.

Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020, заняв 64 место среди 190 стран мира, Всемирный банк констатирует рост экономики страны на 4,2% в третьем квартале, а количество населения, включённого в финансовою систему, выросло до 70%.

С точки зрения развития безналичной Украины – динамика особенно показательна.

С развитием платёжной инфраструктуры и внедрением инновационных финансовых сервисов наличка стабильно уходит на второй план.

С 2016-го года доля безналичных расчётов по количеству среди всех операций с картами в Украине выросла с 70% до почти 82% в третьем квартале 2019-го.

И сегодня уже 8 из 10 операций с платёжной картой ― это cashless-транзакции, а не снятие наличных. Украина, без преувеличения,— в мировом тренде развития платёжных инноваций и безналичного образа жизни.

И наши достижения уже очень заметны не только на европейской, но и на глобальной карте.

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NFC-бум

После запуска первого мобильного цифрового кошелька в 2017 году в Украине началась эра NFC, другими словами – эра бесконтактных платежей смартфонами и гаджетами.

Безусловными драйверами популярности NFC-платежей стали запуски глобальных сервисов Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и отдельных банковских решений, и в целом уже 25 банков активировали мобильные кошельки для своих клиентов с помощью диджитал-платформы Mastercard.

Залогом популярности NFC стало развитие инфраструктуры приёма: сегодня уже 89% POS-терминалов в стране бесконтактные, а значит, удобные и быстрые расчёты в одно касание стали еще более доступны миллионам украинцев.

Параллельно мы запустили целый ряд смарт-сити решений с бесконтактной технологией в разных городах Украины.

Таким образом, доступ к NFC-оплатам сегодня есть не только в торговой сети, но и в других объектах городской инфраструктуры: в общественном транспорте, местах для развлечений и досуга.

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2019 год существенно укрепил успех NFC технологии: сегодня в стране уже 1,9 миллиона оцифрованных карт.

 Каждая 10-я платёжная операция по нашим картам — оплата с помощью цифрового кошелька.

Как результат — Украина стабильно входит в ТОП-5 стран глобально по количеству NFC-транзакций с картами Mastercard.

Это красноречивое свидетельство того, что в некоторых своих достижениях Украина даже ближе к будущему без наличных, чем другие прогрессивные страны.

К слову, запрос в Google "Что такое NFC?" вошел в ТОП-10 запросов 2019-го года в Украине, а значит технологией действительно активно интересуются.

Нам остаётся только обеспечить максимально широкий доступ к быстрым и удобным NFC оплатам и развивать финансовую осведомлённость пользователей.    

Носимые устройства

Если раньше технология NFC ассоциировалась исключительно со смартфонами, то сейчас всё больших оборотов набирает популярность оплаты носимыми устройствами ― часами, брелоками, браслетами и т. д.

Всего в Европе в 2019 году количество оплат носимыми устройствами выросло 8 раз по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция характерна и для Украины. 

В дополнение к Apple Watch, год назад в Украине стали доступны оплаты часами Garmin: тогда мы стали 18-м рынком, где запустился Garmin Pay.

Сегодня украинцы всё чаще используют носимые устройства в качестве платёжного инструмента. Особенно те, кто ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

Наши исследования лишь подтверждают эту статистику: недавно Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами.  

Инновационные сервисы – для населения и для бизнеса  

Украинцы очень открыты к инновациям, активно тестируют все платёжные новинки и внедряют их в свою жизнь.

Так, к примеру, в январе этого года совместно с партнёрами мы запустили новую услугу "Наличные на кассе" в сети АЗК WOG.

Водители получили возможность не только заправить свой автомобиль, но и быстро и удобно снять наличные прямо на кассах АЗК WOG, без необходимости использовать банкоматы.

С начала года ежемесячное количество таких операций выросло в три раза, а их средний чек сегодня составляет 350 грн.

Другое очень перспективное направление — денежные переводы. В январе этого года вместе с польским провайдером Fenige и iPay.ua мы сделали доступными международные денежные переводы с карты на карту из любой страны Европы в Украину.

А буквально пару недель назад Mastercard и Viber запустили сервис Moneytou, который позволяет переводить деньги с карты на карту в пределах Украины непосредственно во время общения в приложении Viber.

Украина стала второй страной в мире, где стал доступен Moneytou. Сервис позволил миллионам пользователей Viber в Украине получить новый опыт и почувствовать все преимущества мгновенных переводов.

С учётом того, что сегодня денежные переводы составляют более 40% всех операций по картам – развитие инноваций в этом направлении имеет большой потенциал.

Нельзя не сказать и про сегмент малого и среднего бизнеса, где сегодня лишь 38% предприятий в Украине принимают безналичные платежи.

Именно для того, чтобы изменить такую статистику мы предлагаем новые решения. К примеру, такие как "Смарт Касса", которое в этом году мы представили вместе с Ukrtrimex и Vodafone.

Это универсальное решение для ведения розничной торговли: мобильный аппарат объединяет сразу несколько устройств – программный фискальный аппарат, решения для автоматизации кассы и POS-терминал.

Решение позволяет принимать все виды безналичных и наличных операций и оплату с помощью QR-кода.

Безопасность и биометрия

С появлением инновационных решений первое, что волнует нашего пользователя — безопасность. Сейчас для защиты данных уже недостаточно пароля, и на рынке активно развиваются технологии идентификации пользователей за счет использования биометрической аутентификации (подтверждения с помощью отпечатка пальца, сердечного ритма, сканирования сетчатки глаза и т. д.).  

Что важно — пользователи уже абсолютно к этому готовы. Результаты исследования Mastercard Digitalization Trust Survey показывают, что 60% банковских клиентов в Украине хотели бы использовать биометрическую аутентификацию, поэтому использование биометрии для оплат — логичный и ожидаемый тренд.

В этом году мы также анонсировали запуск в Украине первого проекта поведенческой биометрии NuDetect. Как это работает?

Благодаря искусственному интеллекту формируется уникальный профайл пользователя – основанный на его поведенческих характеристиках: то, как он держит мышку или гаджет в руках, с какой скоростью или манерой вводит пароль и проч.

Таким образом, система распознает пользователя по его уникальным характеристикам, анализируя более 300 параметров, и надёжно защищает от мошенничества.

Это следующий инновационный шаг на пути к обеспечению максимальной безопасности оплат.

Что же дальше? Еще больше cashless, биометрических решений в оплатах и новых платёжных сервисов, "бесшовных" и удобных для пользователя, и, что особенно важно, защищенных и безопасных, отвечая на главные вызовы пользователя.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
MasterCard фінанси

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