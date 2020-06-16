Фонд держмайна відсторонив в.о голови ОГХК Макарова після 2-місячного перебування на лікарняному

Фонд держмайна відсторонив від посади в.о. голови правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Михайла Макарова у зв'язку зі станом здоров'я.

Про це повідомляє Фонд у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

19 лютого Макарова було призначено в.о голови правління ОГХК. 8 квітня Макаров повідомив, що у зв'язку зі станом здоров'я на період його тимчасової відсутності відповідно до приписів статуту повноваження в.о. голови правління здійснюватиме перший заступник голови Пітер Девіс.

"20 травня до фонду звернулося правління "ОГХК" із проханням розглянути питання відсторонення Макарова у зв'язку з неможливістю ним виконувати обов'язки керівника підприємства через стан здоров'я.

Враховуючи той факт, що Макаров з 8 квітня року перебуває на лікарняному, стосунку до управління компанією фактично не має, його було відсторонено", - констатується в інформації ФДМ у вівторок.

Як повідомлялося, ФДМ у рамках продовження політики оздоровлення кадрової та фінансової ситуації на державних підприємствах з метою їх підготовки до конкурентних приватизаційних конкурсів 19 травня 2020 року знову оновив склад правління ОГХК.

При цьому уточнювалося, що до нового складу правління ОГХК увійшли глава напряму комерції та збуту Тетяна Гогенко, глава фінансового напряму Юрій Кияшко, глава служби безпеки компанії Юрій Соловей, керівник юридичного напряму Леонід Бортнічук і заступник тимчасового виконувача обов'язків голови правління Артур Сомов.

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Напередодні, Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.

У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.

(Гладушко - колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. - Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).

Згодом Госпсуд Києва за клопотанням Фонду державного майна скасував поновлення на посаді ексменеджменту "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".





