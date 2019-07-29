На "Українській біржі" почали торгувати акціями Apple

"Українська біржа" включила в біржовий список в категорію позалістингових цінних паперів акції Apple з тікером "AAPL".

Про це повідомляється на сайті біржі.

Найкращі котирування на покупку становлять 5003 грн за акцію, на продаж - 6666 грн, всі заявки - по одній акції.

Згідно з даними NASDAQ, в п'ятницю котирування акцій Apple виросли на 0,72% і на закриття становили 207,74 долара за шт (близько 5285 грн).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", інші деталі торгівлі акціями Apple представники біржі і компанії "БТС Брокер", яка виступила ініціатором їх обігу в Україні, розкриють 30 липня.

Біржа також повідомила, що на минулому тижні до торгів на ній допущені доларові єврооблігації України з погашенням в 2032 році.

Згідно з біржовим списком "Української біржі", наразі в ньому три акції іноземного емітента. Дві - компаній з основними активами в Україні: MHP ("Миронівський хлібопродукт"), Ukrproduct Group і Apple.

Крім цього, в списку три випуски єврооблігацій України — з погашенням 1 вересня 2019 року, 1 вересня 2026 року і 25 вересня 2032 року, а також ВВП-варранти.

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо допуску акцій корпорації Aple до обігу на території України в березні 2019 року.

Ціна на акції Apple в Україні буде вищою, ніж в США, через комісію брокера.

Економічна правда