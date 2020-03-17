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Отмена ЕСВ для ФОПов и "отсрочки": Рада приняла закон о поддержке бизнеса

Вторник, 17 марта 2020, 10:15
 

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Законопроект поддержали 359 нардепов.

С 1 марта по 30 апреля предлагается:

освободить от уплаты ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;

временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отменить налог на коммерческую недвижимость и землю.

С 1 марта по 31 мая бизнес освободят от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

На 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

До 31 мая предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, предусматривается несколько льгот для граждан:

предлагается освободить от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;

ввести помощь для тех, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

Экономическая правда

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Верховная рада налоги законодательство

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