Мінфін знову не проводитиме аукціон з розміщення облігацій держпозики

Міністерство фінансів 7 квітня 2020 року не проводитиме аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

"За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 7 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку.

Нагадаємо:

31 березня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда