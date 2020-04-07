Мінфін знову не проводитиме аукціон з розміщення облігацій держпозики
Вівторок, 7 квітня 2020, 11:56
Міністерство фінансів 7 квітня 2020 року не проводитиме аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
"За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 7 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку.
Нагадаємо:
31 березня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Економічна правда
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