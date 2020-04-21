Про бідну нафту замовте слово
Правда ли, что нефть теперь ничего не стоит и вам будут доплачивать за то, что вы заполните бак своего автомобиля? Увы. Нет.
Правда ли в том, что ситуация на рынке нефти тяжелая? Да.
Больно ли это для России? Да.
Убьет ли это Россию? Увы, нет.
Итак, что же произошло и почему понедельник вечером все принялись следить за ценой нефти. Которая, стремительно падала.
Правда в том, что падала не цена на нефть. Вернее, не совсем цена на нефть. Летела вниз, выйдя в отрицательную зову, стоимость фьючерса, биржевого инструмента, привязанного к стоимости нефти.
И касалось это одного сорта нефти – WTI, американская нефть, West Texas Intermediate.
Почему именно там случился коллапс? Потому что этот фьючерс – особенный. Обычно все эти бумаги – чисто спекулятивный (инвестиционный) инструмент и люди, которые им торгуют, никак не завязаны на реальные поставки нефти.
Идет просто ставка на цену, будь это качественный Brent или российский Urals.
А вот контракт на WTI – особенный. Контракты на эту нефть торгуются с физической поставкой - либо в Кушинге штат Оклахома, где построены огромные хранилища нефти.
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И сейчас сложилась уникальная техническая ситуация. Контракт, фьючерс, должен экспирироваться. Заканчивается его срок действия.
Все следили именно за майским контрактом, экспирация которого намечена на эту неделю. Но беда в том, что поставить как раз нефть невозможно. Все хранилища заполнены.
Это стало результатом торговой войны на рынке нефти, которая, в свою очередь, началась на фоне падения спроса после введения карантина.
Самолеты летать перестали, машины стали ездить значительно меньше, многие производства остановились. А производители нефти, пытаясь выжить друг друга с рынка, нарастили добычу.
В итоге, именно сейчас, исполнить этот контракт стало невозможно. И те, кто играл на этом рынке, именно спекулянты и торговцы, оказались в ловушке.
Именно те игроки, что торговали тот самый майский контракт. И наверняка пребывавшие в полной уверенности, что цена по нему не может быть отрицательной. Может.
Она опустилась ниже нуля. И им придется заплатить за то, чтобы кто-то хранил эту нефть ближайший месяц. Где-то. Неважно где. Потому что поставить в точку Х просто невозможно.
В итоге отрицательная стоимость нефти отражает не реальные сделки по покупке и продаже нефти, а именно ситуацию на бирже с одном конкретным контрактом, привязанным к поставке в мае.
Если посмотреть на фьючерсы на июнь, то там ничего трагичного не произошло.
Если вы конечно не сравниваете реальность с планами российского правительства и надеждами на то, что нефть никогда не будет стоить дешевле 100 долларов. Там цена порядка 20 долларов.
Поэтому пострадали только спекулянты, которые торговали конкретный инструмент и объём торгов в этом инструменте уже был минимальным.
Просто потому что дата погашения этого инструмента уже близка и им почти никто и не торговал уже.
А вот кто забыл выйти, получил по полной на свою голову. Хорошо, что нынче уже не времена Великой депрессии, и никто не будет прыгать с небоскребов в Нью-Йорке.
Конечно, такой шок на рынке фьючерсов по американской нефти отражается и на торговле биржевыми инструментами, привязанными к другим сортам нефти.
Именно потому, что для многих игроков это стало шоком. И мы увидели банальный страх. Вот почему снижались, пусть и не так радикально, котировки на инструменты, привязанные в том числе и к российской нефти.
Значит ли это, что в целом на рынке нефти все хорошо для производителей? Нет, там все плохо.
Потому что спрос упал, хранилища заполнены, заполнены даже все танкеры, которые смогли найти, а снижение добычи еще и не началось.
Более того, люди, которые разбираются в ситуации на рынке нефти, говорят, что даже то соглашение, что было достигнуто, недостаточно. Спроса все равно пока слишком мало. А предложения слишком много.
В результате мы видим агрессивные действия Саудовской Аравии, которая активно демпингует на рынке Европы, пытаясь выдавить Россию. И очень часто у нее это получается.
А значит Россия в одной стороны вынуждена будет сократить добычу, а с другой – теряет свои традиционные рынки сбыта. Потому что Саудовская Аравия перед тем, как договорится о сокращении добычи, ее рекордно нарастила.
И теперь, автоматически, ее доля рынка станет больше. Доля сжимающегося рынка нефти. При этом для России гораздо болезненнее будут меры, по сокращению добычи.
Просто потому что возобновить ее будет не так и просто. И иногда и просто невозможно. Что может как обанкротить ряд нефтяников, так и навсегда лишить Россию определенной доли рынка,
Самолеты снова станут летать. Машины снова поедут. Это кардинально отличает ситуацию от конца 80-х. Так что рано радоваться, что Россия подходит к своему концу.
Хотя мысль сама по себе очень приятная. И совпадений достаточно много. Но что отличает Россию от СССР – это наличие рыночной экономики.
В СССР, например, не было рынка земли и тупо нечего было жрать, потому что государственные колхозы – это всегда ни о чем и даже зерно приходилось закупать.
А плановая государственная экономика, с регулированием цен, приводила к тому, что в магазинах не было вообще ничего. И никто ничего и не производил.
И СССР последние годы своей жизни полностью жил в кредит, становясь безнадежным заемщиком, ведь на всю эту еду приходилось тратить деньги, закупая ее у проклятых буржуев. Деньги, которых не было.
В России, сейчас, такого нет. И реформы, которые были проведены в 90-х, создают России запас прочности на ближайшие годы.
Реформы, многие из которых были проведены под диктовку ненавистного Запада и МВФ.
И теперь именно эти реформы позволяют русским надувать щеки и грозить Западу Кузькиной матерью и дают деньги их пропагандистам рассказывать везде, в том числе и на украинских телеканалах, о том, какой вред приносит МВФ.
Оригинальный текст взят с Facebook-страницы автора.
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