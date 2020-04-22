Ціни на нафту відновлюються: WTI виросла на 30%

Ціни на нафту почали відновлюватися - ф'ючерси на нафту марки Brent, які напередодні впали до 15,98 доларів за барель, виросли на 10,76% до 21,41 долара за барель (станом на 17:45 за Києвом).

Про це повідомляє Reuters.

При цьому, ф'ючерси на нафту WTI виросли на 30,5% до 15,10 доларів за барель.

"Розпродаж, який був викликаний сьогодні в цінах на Brent, з великою ймовірністю зробить ще більший тиск на ОПЕК +, щоб сильніше скоротити видобуток нафти", - заявив аналітик Avatrade Наїм Аслам.

"Світ все ще дуже сильно залежить від нафти, і як тільки ми пройдемо через цю бурю, попит буде рости".

Зазначається, що запаси нафти в США виросли на 13,2 млн барелів за тиждень, що завершився 17 квітня. При цьому, аналітики прогнозували зростання на 13,1 мільйона барелів.

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

Нагадаємо:

Раніше ціна на нафту еталонної марки Brent впала нижче 17 доларів за барель на тлі хаосу на ринку.