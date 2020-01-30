Цена на газ для населения: что именно изменил Кабмин и как это отразится на платежках
Як ціна на газ для населення формувалась раніше?
З червня минулого року і до 1 січня 2020-го "Нафтогаз" продавав населенню газ за ціною, найнижчою на одному з чотирьох майданчиків. Троє з них були ринковими і одна ціна (верхня планка) — це так звана ціна за спеціальними обов’язками (ПСО), яку уряд фіксував у своїй постанові.
Ціна за ПСО була встановлена на рівні 7184,8 грн за тис. куб. м. без ПДВ та вартості транспортування й розподілу. Вона обмежувала ціну газу для населення до 1 січня 2020 року.
ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладалися урядом на "Нафтогаз України".
У листопаді уряд остерігався, що договір з "Газпромом" про транзит газу не буде продовжений, і тому ринкова ціна на газ значно зросте.
"Нафтогаз" наводив розрахунки, що у разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на газ можуть досягти 10751 грн за тис. куб. м. без ПДВ та транспортування.
Тому в кінці листопада уряд встановив так звану "гарантовану ціну" (або "страхову") — фіксований тариф на газ у розмірі 6600 грн за тис куб. м. з ПДВ без транспортування. Гарантована ціна мала діяти с 1 січня до 1 травня 2020 року.
Однак договір про транзит із "Газпромом" таки підписали і ринкові ціни продовжують залишатись нижчими за "гарантовану ціну", тому від останньої вирішили відмовитись.
Що конкретно змінив уряд своєю постановою №17 від 24 січня?
Якщо раніше верхня планка ціни на газ для населення була зафіксована безпосередньо у постанові уряду, то тепер — до 1 травня 2020 — ця "верхня планка" буде "плаваючою".
Кабмін її прив'язав до котирувань на нідерландському газовому хабі TTF.
Тобто "Нафтогаз" все ще обмежений урядом у встановленні ціни на газ, але це обмеження вже прив’язане до ринкових тенденцій. Якщо котирування на нідерландському хабі підуть у сторону зниження, НАК змушений буде продавати газ дешевше. І навпаки — із зростанням біржових цін.
Кабмін своєю постановою також зафіксував торговельну надбавку (націнку) для НАКу на рівні 1,917% зазначеної ціни.
Як тепер буде формуватись ціна на газ для населення?
Тепер "Нафтогаз" встановлює ціну на газ для населення, виходячи з суми таких складових:
1. Середньоарифметична ціна на газ на нідерландському хабі TTF з 1 по 22 число поточного місяця. Дані беруться з біржі Powernext/EEX.
2. Різниця між ціною газу на газовому хабі TTF та кордоні України. Рахуватися ця сума буде з двох складових.
Спочатку "Нафтогаз" визначає середньоарифметичну різницю (спред) для котирувань між хабом TTF та найближчим до України ліквідним хабом NCG за той же період (1-22 числа місяця). Дані також будуть братися з біржі Powernext/EEX.
До цього НАК додає витрати на транспортування газу до кордону України від хабу NCG, які будуть рахуватись за найкоротшим маршрутом Німеччина – Австрія – Словаччина.
Тарифи операторів ГТС або регулюючих органів країн, якими здійснюється транспортування, можна подивитись тут.
3. Тариф на вхід в українську ГТС на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною, що сплачується оператору газотранспортної системи України кожним імпортером. Тариф зафіксований у постанові НКРЕКП.
4. Торгівельна надбавка "Нафтогазу", яку Кабмін встановив на рівні 1,917% від суми трьох попередніх складових.
Однак "Нафтогаз" розраховує лише оптову ціну на газ.
Щоб отримати кінцевий тариф для населення та ТКЕ, до оптової ціни потрібно додати ще такі складники:
5. Тариф на транспортування газу, встановлений НКРЕКП. Цей тариф залежить від регіону, в якому постачається газ.
6. Гранична націнка для газзбутів, яка становить 2,5%.
7. Податок на додану вартість (ПДВ) – 20%.
Якою тепер буде ціна на газ? Вищою чи нижчою?
"Нафтогаз" уже порахував січневу ціну газу за новою методикою. Вона становить 4650 грн за тис. куб м (без ПДВ, націнки газзбутів та транспортування).
Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019-го, то ціна виросла на 8,7%.
У НАКу наголошують, що "ціна може коливатися як у бік зменшення, так і збільшення в залежності від ринкової ситуації, балансу попиту та пропозиції, погодних умов".
Тобто, точно передбачити ринкову ціну неможливо. Вона може як знизитись, так і зрости.
За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, у лютому ціна газу може знизитись. Цьому сприяють великі запаси газу у підземних сховищах України та Європи, підписаний з "Газпромом" договір про транзит та тепла зима.
Якою ціна буде для тих, хто замовив послугу "Газовий запас" від "Нафтогазу"?
У НАКу наголошують, що споживачі, які раніше скористались пропозицією "Газовий запас", можуть сплачувати поставки за новою зниженою ціною. А невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.
Чи потрібно споживачам "Газового запасу" укладати додаткові угоди з "Нафтогазом"?
У компанії кажуть, що додаткові угоди про зменшення ціни на січень потрібно терміново оформити лише виробникам тепла: підприємствам ТКЕ та ОСББ.
Якою ціна буде для тих, хто раніше обрав гарантовану ціну на газ?
Нова ціна у 4650 грн за тис. куб м тепер діятиме замість квартальної гарантованої ціни, яка повинна була діяти до квітня 2020 року, а також замість місячної ціни на січень у розмірі 5500 грн за тис. куб м.
У НАКу підкреслюють, що побутовим споживачам не потрібно нікуди звертатися чи оформлювати будь-які додаткові документи. Нова ціна застосовуватиметься автоматично для всіх побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну вони обрали раніше – квартальну чи щомісячну.
Що буде з ціною на газ після 1 травня 2020 року?
Нова методологія, затверджена 24 січня урядом, буде діяти лише до 30 квітня цього року. За домовленістю з МВФ, з 1 травня Україна має повністю перейти на ринкові умови формування ціни на газ.
Якщо раніше ціна газу населення обмежувалась державою і була значно дешевшою за ціну для промисловості, то з 1 травня від цього відмовляться остаточно.
Це значить, що з 1 травня "Нафтогаз" буде продавати газ облгазам за цінами, які йому "продиктує" ринок, а не держава. У компанії наголошують, що така дерегуляція буде лише на користь споживачам, адже посилить конкуренцію.
У випадку зростання ринкової ціни, уряд обіцяє допомогти незахищеним верствам субсидіями.
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