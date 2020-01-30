Цена на газ для населения: что именно изменил Кабмин и как это отразится на платежках

24 января Кабмин принял постановление, которым меняется порядок формирования цены на газ для населения и других защищенных потребителей. В чем суть изменений и что будет дальше с ценой на газ, разбиралась ЭП.

Як ціна на газ для населення формувалась раніше? З червня минулого року і до 1 січня 2020-го "Нафтогаз" продавав населенню газ за ціною, найнижчою на одному з чотирьох майданчиків. Троє з них були ринковими і одна ціна (верхня планка) — це так звана ціна за спеціальними обов’язками (ПСО), яку уряд фіксував у своїй постанові. Ціна за ПСО була встановлена на рівні 7184,8 грн за тис. куб. м. без ПДВ та вартості транспортування й розподілу. Вона обмежувала ціну газу для населення до 1 січня 2020 року. ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладалися урядом на "Нафтогаз України". У листопаді уряд остерігався, що договір з "Газпромом" про транзит газу не буде продовжений, і тому ринкова ціна на газ значно зросте. "Нафтогаз" наводив розрахунки, що у разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на газ можуть досягти 10751 грн за тис. куб. м. без ПДВ та транспортування. Тому в кінці листопада уряд встановив так звану "гарантовану ціну" (або "страхову") — фіксований тариф на газ у розмірі 6600 грн за тис куб. м. з ПДВ без транспортування. Гарантована ціна мала діяти с 1 січня до 1 травня 2020 року. Однак договір про транзит із "Газпромом" таки підписали і ринкові ціни продовжують залишатись нижчими за "гарантовану ціну", тому від останньої вирішили відмовитись.

Що конкретно змінив уряд своєю постановою №17 від 24 січня? Якщо раніше верхня планка ціни на газ для населення була зафіксована безпосередньо у постанові уряду, то тепер — до 1 травня 2020 — ця "верхня планка" буде "плаваючою". Кабмін її прив'язав до котирувань на нідерландському газовому хабі TTF. Тобто "Нафтогаз" все ще обмежений урядом у встановленні ціни на газ, але це обмеження вже прив’язане до ринкових тенденцій. Якщо котирування на нідерландському хабі підуть у сторону зниження, НАК змушений буде продавати газ дешевше. І навпаки — із зростанням біржових цін. Кабмін своєю постановою також зафіксував торговельну надбавку (націнку) для НАКу на рівні 1,917% зазначеної ціни.

Як тепер буде формуватись ціна на газ для населення? Тепер "Нафтогаз" встановлює ціну на газ для населення, виходячи з суми таких складових: 1. Середньоарифметична ціна на газ на нідерландському хабі TTF з 1 по 22 число поточного місяця. Дані беруться з біржі Powernext/EEX. 2. Різниця між ціною газу на газовому хабі TTF та кордоні України. Рахуватися ця сума буде з двох складових. Спочатку "Нафтогаз" визначає середньоарифметичну різницю (спред) для котирувань між хабом TTF та найближчим до України ліквідним хабом NCG за той же період (1-22 числа місяця). Дані також будуть братися з біржі Powernext/EEX. До цього НАК додає витрати на транспортування газу до кордону України від хабу NCG, які будуть рахуватись за найкоротшим маршрутом Німеччина – Австрія – Словаччина. Тарифи операторів ГТС або регулюючих органів країн, якими здійснюється транспортування, можна подивитись тут. 3. Тариф на вхід в українську ГТС на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною, що сплачується оператору газотранспортної системи України кожним імпортером. Тариф зафіксований у постанові НКРЕКП. 4. Торгівельна надбавка "Нафтогазу", яку Кабмін встановив на рівні 1,917% від суми трьох попередніх складових. Однак "Нафтогаз" розраховує лише оптову ціну на газ. Щоб отримати кінцевий тариф для населення та ТКЕ, до оптової ціни потрібно додати ще такі складники: 5. Тариф на транспортування газу, встановлений НКРЕКП. Цей тариф залежить від регіону, в якому постачається газ. 6. Гранична націнка для газзбутів, яка становить 2,5%. 7. Податок на додану вартість (ПДВ) – 20%.

Якою тепер буде ціна на газ? Вищою чи нижчою? "Нафтогаз" уже порахував січневу ціну газу за новою методикою. Вона становить 4650 грн за тис. куб м (без ПДВ, націнки газзбутів та транспортування). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019-го, то ціна виросла на 8,7%. У НАКу наголошують, що "ціна може коливатися як у бік зменшення, так і збільшення в залежності від ринкової ситуації, балансу попиту та пропозиції, погодних умов". Тобто, точно передбачити ринкову ціну неможливо. Вона може як знизитись, так і зрости. За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, у лютому ціна газу може знизитись. Цьому сприяють великі запаси газу у підземних сховищах України та Європи, підписаний з "Газпромом" договір про транзит та тепла зима.

Якою ціна буде для тих, хто замовив послугу "Газовий запас" від "Нафтогазу"? У НАКу наголошують, що споживачі, які раніше скористались пропозицією "Газовий запас", можуть сплачувати поставки за новою зниженою ціною. А невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.

Чи потрібно споживачам "Газового запасу" укладати додаткові угоди з "Нафтогазом"? У компанії кажуть, що додаткові угоди про зменшення ціни на січень потрібно терміново оформити лише виробникам тепла: підприємствам ТКЕ та ОСББ.

Якою ціна буде для тих, хто раніше обрав гарантовану ціну на газ? Нова ціна у 4650 грн за тис. куб м тепер діятиме замість квартальної гарантованої ціни, яка повинна була діяти до квітня 2020 року, а також замість місячної ціни на січень у розмірі 5500 грн за тис. куб м. У НАКу підкреслюють, що побутовим споживачам не потрібно нікуди звертатися чи оформлювати будь-які додаткові документи. Нова ціна застосовуватиметься автоматично для всіх побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну вони обрали раніше – квартальну чи щомісячну.