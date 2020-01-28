Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення

Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом України" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу ... за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема враховує середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу поставки газу на нідерландському газовому хабі ..., різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України, а також тариф на послуги транспортування газу для точки входу в Україні ...", – йдеться в документі.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року ціна покупки природного газу за спецзобов’язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торгова надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.

За задумом уряду, такий механізм в короткостроковій перспективі повинен сприяти зниженню цін на газ для населення.

"Прив'язка до біржі означає, що ціни на газ для населення будуть плаваючими (чинний до цього механізм фіксував ціну на газ на певному рівні на певний період часу - ред.) і змінюватися в залежності від ринкових тенденцій", – повідомив ЕП співрозмовник в Кабміні.

"В рамках нового механізму протягом трьох тижнів буде визначатися середня ціна на хабі TTF і 1-го числа кожного місяця буде встановлюватися на наступний місяць з урахуванням додаткових витрат", – додає він.

Таким чином, ціна на газ для населення в рамках механізму PSO буде формуватися з урахуванням котирувань на хабі TTF плюс різниця в рівні цін між TTF і кордоном України плюс плата за вхід в українську ГТС плюс торгова націнка і вартість капіталу Нафтогазу.

Наприклад, якщо вартість ресурсу на TTF в січні становитиме приблизно 3,3 тисячі гривень за тисячу кубометрів, то з іншими компонентами оптова ціна буде на рівні приблизно 4,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів без ПДВ або 5,64 грн за 1 кубічний метр з ПДВ.

Нагадуємо:

З 1 січня 2020 року діє дві ціни на газ ПСО: гарантована (квартальна) та місячна.

Гарантована ціна ПСО зафіксована на рівні 6,91 грн за куб. м (з ПДВ і вартістю доставки і торгової націнки). Ця ціна діє автоматично до кінця квітня.

У січні 2020 року місячна ціна збігається з гарантованою, і становить ті ж 6,91 грн / м³.

З 1 січня 2020 року ціна на газ для населення повинна була стати стати ринковою. Така умова прописана в меморандумі про співпрацю України з МВФ.

До цього "Нафтогаз" постачав населенню паливо за зниженою ціною на умовах так званих спеціальних зобов'язань.

Для визначення ціни на газ за спеціальними зобов'язаннями "Нафтогаз" аналізував чотири показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономіки щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867, яка встановлює ціну 8,55 грн за куб м.

Економічна правда