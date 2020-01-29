Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу у своїх підземних сховищах.

Про це він сказав на брифінгу.

"Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду. Великі запаси також в європейських газосховищах", - підкреслив Оржель.

Міністр додав, що великі запаси, укладений в кінці 2019 року транзитний контракт і тепла зима є драйверами зниження ціни на газ в Європі, що в підсумку позначиться і в платіжках кінцевих споживачів країни.

Нагадаємо:

У підземних сховищах України станом на 25 січня знаходилось 17,24 мільярдів кубометрів газу - запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 млрд кубомертів з початку сезону відбору газу.

30 жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Цей газ почали використовувати на час опалювального сезону. Його обсяги 30 жовтня становили 21,74 млрд кубомертів.

Економічна правда