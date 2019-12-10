Перша робота: дві третини українців починають працювати до 20 років – дослідження

Молоді українці влаштовуються на роботу досить рано - 69% опитаних влаштувалися на роботу у віці до 20 років.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело МакДональдз в Україні в партнерстві з онлайн-платформою OLX Робота.

"Кожен третій опитаний каже, що найголовніше, чого його навчила перша робота, - уміння працювати з людьми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 65% українців починають працювати у студентському віці, третина опитаних почали працювати у 17-18 років, близько чверті ше раніше - до 17 років.

"Результати опитування, проведеного компанією МакДональдз спільно з онлайн-платформою OLX Робота, показали, що 40% шукали роботу через друзів або знайомих, майже кожному п’ятому допомогли влаштуватися на роботу батьки, а 18% знайшли роботу за допомогою альма-матер (через викладачів або ярмарки вакансій).

13% опитаних знаходили роботу через сайти вакансій, газети або листівки", - йдеться у результатах дослідження.

37% опитаних почали одразу набувати досвіду за фахом, для 12% перша робота частково відповідає обраній професії, а більше половини влаштовуються на першу роботу не за фахом (51%).

Мотивацією до виходу на роботу найчастіше є бажання мати власний дохід: 40% опитаних шукали роботу як джерело заробітку, а розмір заробітної плати для більшості був головним чинником вибору.

Для 22% перша робота була можливістю набратися досвіду. Менше 3% опитаних починали свій кар'єрний шлях за компанію з другом.

"Розмір зарплати став вирішальним у виборі роботи для більшості українців (52%), причому чоловіки більше звертають увагу на розмір зарплати, ніж жінки (57% проти 42%). Але зарплата залишається вирішальним чинником у виборі не тільки на початку кар’єри, а й на подальшому кар’єрному шляху", - йдеться у повідомленні.

За даними OLX Робота, рівень зарплат у категорії "Початок кар’єри", де зазвичай розміщують вакансії для студентів, у 2019 році становив приблизно 9000 грн на місяць, а ставка за годину склала 100 грн.

Економічна правда