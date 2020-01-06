Новий директор McDonald's хоче заборонити топ-менеджерам вечірки 

Новий виконавчий директор McDonald's Кріс Кемпчінський хоче змінити корпоративну культуру компанію, заборонивши топменеджерам та іншим співробітникам спільні походи в бар, вечірки та нічне спілкування.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Wall Street Journal.

Колишнього президента корпорації звільнили через стосунки на роботі.

Протягом перших двох місяців на посаді Кемпчінський зустрівся зі співробітниками корпорації у США, Великій Британії, Німеччині, Франції та Швейцарії. Він збирав інформацію щодо цінностей у компанії. Кемпчінський хоче відновити професійну культуру спілкування між співробітниками.

"Я буду спостерігати за кожним топменеджером у компанії та запитувати у себе, чи відповідають вони нашим цінностям. Якщо ні — вони не будуть в команді вищого керівництва", — сказав директор на зустрічі зі співробітниками.

За інформацією видання, раніше співробітники корпорації спілкувалися між собою ввечері після роботи та ночами в барах. Такі зустрічі заохочував ексдиректор McDonald's Стів Істербрук.

Він сам зустрічався з колегами у неформальній атмосфері. Деякі співробітники заявили, що вони були занепокоєні такою поведінкою директора.

Як передають співрозмовники WSJ, Істербрук полюбляв фліртувати зі співробітницями, через що деякі відчували себе некомфортно.

Романтичні стосунки між співробітниками McDonald's були розповсюджені: пари іноді утворювалися між керівниками та їхніми підлеглими. Для таких пар у компанії придумали назву "МакПодружжя".

Наразі Кемпчінський шукає нових директорів із добору персоналу. Попередній звільнився на наступний день після відставки Істербрука.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року виконавчий директор корпорації McDonald's Стів Істербрук пішов у відставку через стосунки з працівником, які порушують корпоративну етику компанії. Стать та ім'я співробітника не розголошувалась.





