12 технологий 2019 года, которые на наших глазах создают будущее человечества

Главным мировым инноватором в 2019 году несомненно стал Илон Маск, который в последнее время совершает технологические прорывы одновременно в нескольких наукоемких отраслях.

Принадлежащие ему компании представили революционную технологию подключения мозга человека в компьютеру, вывели на орбиту первые 60 спутников для сплошного покрытия планеты интернетом, осуществили управляемый взлет и посадку на прототипе межпланетного корабля Starship, произвели электромобиль-пикап в стиле киберпанк Tesla Cybertruck.

В уходящем году впервые поступили в продажу смартфоны с гибким экраном, а технология пассивной очистки океана от пластика наконец стала эффективной.

Кроме этого, подключили парализованного пациента к экзоскелету, разработчики двуногих роботов-грузчиков запустили коммерческие продажи, а электровелосипед стал главным транспортом 2020-х годов.

12. Городской ядерный реактор

Комиссия по ядерному регулированию США разрешила американскому стартапу NuScale построить в штате Айдахо (США) испытательной атомной электростанции. Стартап соберет там 12 небольших реакторов. Старт работы станции намечен на 2026 год.

Разработанный реактор NuScale имеет небольшие размеры и, как утверждают его создатели, гораздо безопаснее, чем любые современные ядерные реакторы: его проще поместить в защитный кожух и легче контролировать в случае чрезвычайной ситуации.

Одним из плюсов использования нового реактора является то, что его не нужно прятать в 15-километровой зоне отчуждения. Он может находиться в пределах города и питать его электроэнергией, причем без потерь при передаче на многокилометровые расстояния.

Таким образом, ландшафт избавится и от опасных для людей ЛЭП. Разработчики заявляют о новом чистом источнике энергии, который, как они говорят, так же хорош, как энергия ветра или солнца.

В реакторе NuScale активная зона охлаждается с помощью циркуляции обычной пресной воды, как это происходит на современных действующих атомных станциях, но в гораздо меньшем масштабе и за счет гравитации.

Из-за размеров в реакторе находится совсем немного ядерного топлива, которое легко контролировать. Мощность NuScale составляет 60 МВт в час, что в десятки и сотни раз меньше, чем мощность атомных станций, но при необходимости число реакторов можно увеличивать, получая в итоге требуемое количество энергии.

11. Костюм Супермена

В ноябре 2019 на твиттер-странице авианосца "Королева Елизавета" Великобритании появилось впечатляющего видео полета резервиста Королевских морских десантников Ричарда Браунинга на реактивном ранце.

Браунинг основал компанию Gravity Industries в 2017 году и с тех пор занимается разработкой реактивного костюма Jet Suite.

Характеристики костюма: Мощность: 1050 л.с. Топливо: Jet A1 или Diesel Сухой вес: 27кг Время полета: 5-10 минут Максимальная скорость полета: 136 км/ч Максимальная высота полета: 3600 метров.

В костюме используются пять небольших реактивных двигателей. Один установлен на спине владельца, по два дополнительных на каждой руке. Стоимость костюма составляет 440 тысяч долларов.

10. Очистка океана от пластика

После многих лет разработок и ряда неудач во время испытаний в декабре 2019 года стартап The Ocean Cleanup заявил о первом успешном запуске системы, собирающей океанический пластиковый мусор в пассивном режиме.

В 2013 году стартап The Ocean Cleanup под руководством Бояна Слата представил общественности U-образное устройство, предназначенное для пассивного сбора пластика в океанических водах.

Эта система была предназначена в первую очередь для постепенной расчистки Большого мусорного пятна в Тихом океане — настоящего острова, состоящего из плавающих отходов.

источник: architecturaldigest.com

ИСТОЧНИК: ARCHITECTURALDIGEST.COM

Кроме того, устройство должно было улавливать небольшие частицы пластика, которыми в изобилии загрязнены воды Мирового океана.

Первоначальная конструкция обладала рядом недостатков, из-за которых часть мусора попадала обратно в океан. Однако теперь команда уверяет, что наконец нашла способ сделать устройство герметичным.

Впервые система показала себя в деле, добыв целую гору покрытого водорослями мусора. "Судя по всему, он плавал в воде десятилетиями", – предполагает Слат.

9. Велосипедная технологическая революция

В отчете "Технологии, медиа и телекомуникационные предсказания 2020" эксперты Deloitte утверждают, что современные технологии делают велосипед "быстрее, проще, безопаснее".

"Все больше и больше велосипедистов выезжают на дороги и их количество будет только расти, — пишут авторы исследования. — Мы прогнозируем, что в 2022 году состоится на десятки миллиардов велосипедных поездок больше, чем в 2019 году".

Количество велосипедистов во многих крупных городах мира увеличится вдвое, в том числе в тех городах, где поездка на работу на велосипеде еще редкость.

Доля поездок на работу, которые люди совершали на велосипеде в 22 городах мира в 2019 году

В основе роста количества поездок на велосипеде лежит множество

разнообразных технологических инноваций:

— прогнозная аналитика;

— мобильные приложения;

— беспроводная связь;

— цифровые инструменты городского планирования;

— 3D-печатные детали;

— электрификация.

Перечисленные инновации делают велосипед безопаснее, быстрее, удобнее и позволяют получать точную исчерпывающую информации относительно скорости передвижения, маршрутов передвижения.

Это в свою очередь делает велосипед все более привлекательным с точки зрения транспорта первой и последней мили.

Рост использования городских велосипедов, пишут аналитики Deloitte, может привести к значительным социальным изменениям: сокращению трафика и загрязнения окружающей среды, снижению загрузки системы общественного транспорта и повышению уровня здоровья населения.

8. Парализованный человек смог пойти с помощью экзоскелет

Группе исследователей и врачей из Франции удалось научить полностью парализованного ниже шеи человека мысленно управлять движениями экзоскелета. Ему в мозг имплантировали датчики, которые передавали костюму двигательные команды.

В результате 28-летний француз по имени Тибо смог пройти более 100 метров и выполнить простые движения руками. Свою работу авторы описали в медицинском журнале The Lancet.

ичточник: sky.com

Французский биотехнологический центр Clinatec совместно с университетской больницей Гренобля привлекли к эксперименту двух парализованных пациентов. Один из них был исключен из программы из-за технических проблем.

Второму имплантировали два датчика в сенсомоторные области мозга. После травмы позвоночника в районе шеи в результате падения с балкона у него были полностью парализованы руки и ноги.

7. Первый в истории контракт на поставки электрических самолетов

На Парижском авиасалоне Ле Бурже заключен первый в истории контракт на поставки электрических самолетов.

Американская компания Cape Air с парком в 96 самолетов заключила с израильской компанией Eviation контракт на поставку в будущем "двузначного числа" девятиместного электрического самолета Alice по 4 млн дол за каждую.

Eviation еще не показывала опытный полет Alice, однако компания планирует пройти процесс сертификации до конца 2021 года.

источник: futureout.com

Alice заметно отличается своей компоновкой от "классических" самолетов. Два его двигателя расположены на концах крыла, еще один - в самом хвосте. И все они оснащены толкающими винтами. Израильская компания выбрала для своего самолета электромоторы американской фирмы magniX.

Разработчики утверждают, что самолет сможет преодолевать расстояние до 1000 километров со скоростью примерно 440 километров в час.

6. Смартфоны с гибким экраном поступили в продажу

Samsung первая в мире запустила в продажу смартфон с гибким экраном. У журналиста ЭП смартфон вызвал противоречивые впечатления.

Очевидно, технология еще "сырая", однако уже сегодня понятно, что устройства с гибкими экранами — это неизбежный безальтернативный этап эволюции смартфонов.

Huawei начала продажи гибкого смартфона Mate X в октябре по цене 2,4 тыс дол. В 2020 году Motorola планирует выпустить модель Motorola Razr с гибким экраном по цене 1,5 тыс дол.

Ранее китайская TCL Corporation показала прототип тройного складываемого смартфона. Однако в продажу он пока не поступил.

Samsung Galaxy Fold

Huawei Mate X

Motorola Razr

5. Двуногий робот-грузчик, робот-фермер, робот-переработчик

Вторым по значимости трендом 2020 года по версии исследователей Deloitte будет роботизация профессий, выполнение которых до недавнего времени было доступно только человеку.

"Идея роботов, собирающих предметы со складских полок, сегодня может показаться футуристической, — пишут авторы исследования. — Но будущее может быть ближе, чем думают многие".

Почти 1 млн роботов будут проданы предприятия в 2020 году и более половины из этих роботов будут профессиональными сервисными роботами. Эти роботы принесут предприятиям на 16 млрд дол или 30% больше дохода, чем получили предприятия в 2019 году.

Авторы исследования пишут, что рынок профессиональных сервисных роботов растет значительно быстрее, чем рынок промышленных роботов. Если тенденция сохранится, продажи сервисных роботов в единицах превысят продажи промышленных роботов в 2020 году, а по выручке — в 2021 году.

Если перейти от общего к частному, стоит вспомнить двуногих роботов-грузчиков Digit американской компании Agility Robotics. Компания планирует начать коммерческие продажи роботов в 2020 году.

Можно вспомнить также впечатляющую работу робота-переработчика

или, например, робота-фермера

4. Дешевый спутниковый интернет

В ноябре SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту вторую группу из 60 спутников глобальной спутниковой системы Starlink. Месяцем ранее Маск написал твитт с помощью Starlink.

Starlink — это проект системы из 12 тыс низкоорбитальных спутников, разрабатываемый компанией SpaceX, цель которого создать дешёвый и высокопроизводительный спутниковый интернет-канал связи.

Недостатки ныне действующего спутникового интернета заключаются в высокой стоимости передачи данных, дорогом приемо-передающем оборудовании, больших задержках сигнала — 600-800 миллисекунд, сравнительно невысокой скорости передачи данных и небольшом количестве каналов передачи данных, доступных на одном спутнике.

60 спутников Starlink на орбите Земли в ночном небе www.space.com источник:

Инновационность спутникового интернета от SpaceX заключается в том, что он покроет всю планету, будет доступен по низкой цене, обеспечит высокую скорость передачи данных, низкую задержку сигнала, большее количество одновременно подключенных абонентов.

Добиться таких преимуществ SpaceX сможет за счет вывода на орбиту в 200 раз больше спутников, чем есть сейчас в распоряжении спутниковых интернет-провайдеров.

Единственным большим недостатком спутникового интернета от SpaceX будет тот факт, что пользоваться таким интернетом с помощью смартфона будет невозможно по технологическим причинам.

3. Электромобиль-пикап в стиле киберпанк Tesla Cybertruck

Несмотря на появление множества ироничных интернет-мемов и критики по поводу дизайна Tesla Cybertruck, мировой рынок очень быстро вынес свой вердикт по поводу дизайна и в целом технических параметров "кибер-пикапа".

Через пять дней после презентации Tesla получила 250 тыс предзаказов на Tesla Cybertruck. И это при том, что серийное производство начнется в 2021 году, а версии с тремя моторами в 2022 году. Правда предзаказ стоил всего 100 дол.

Заявленная грузоподъемность пикапа составит порядка 1,6 т. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать от 400 до 800 км.

источник: teslarati.com

По словам Илона Маска, все современные пикапы похожи друг на друга. Поэтому одной из целей проекта Cybertruck было создание абсолютно оригинального электромобиля.

Предположительная стоимость заднеприводной модели в базовой комплектации составит 39,9 тыс дол, а полноприводной модели — от 49,9 тыс дол.

2. Прототип межпланетного корабля Starship успешно взлетел и приземлился

В августе прототип межпланетного корабля Starhopper, который SpaceX разрабатывает для полетов на Луну, Марс и в глубокий космос, во время испытаний успешно взлетел на 150 метров, после чего пролетел около 100 м в сторону и за 57 секунд совершил контролируемое приземление на соседнюю стартовую площадку.

Прототип ракеты, который больше похож на водонапорную башню из нержавейки, предназначен для тестирования системы запуска межпланетного корабля Starship, состоящей из сверхтяжелой ракеты-носителя с 35 двигателями Raptor следующего поколения и самой капсулы с 7 двигателями Raptor.

Starhopper источник: teslarati.com

Успешное испытание Starhopper важно для перехода к следующему этапу разработки конечного продукта проекта — космического корабля Starship.

Следующим этапом является изготовление и тестовые запуски прототипов Starship, которые получили названия Mk1, Mk2, Mk3. В 2020 SpaceX планирует произвести суборбитальные и орбитальные беспилотные полеты на Mk1, Mk2.

Starship Mk1 источник: ixbt.com

1. Соединить мозг с компьютером

Основанная Илоном Маском компания Neuralink спустя 2,5 года закрытых разработок представила инновационную технологию подключения мозга к компьютеру. Компания планирует в 2020 году начать клинические испытания на людях.

Neuralink уже создала чип N1, предназначенный для вживления в мозг, разработала робота, который будет вживлять чип, приложение для смартфона, чтобы управлять чипом. В будущем Маск не исключает появления магазина "приложений для мозга". Конечная цель — обеспечить симбиоз человека и ИИ.

Вживленные электроды источник: biorxiv.org

Основатель компании и ее ключевые сотрудники в июле 2019 года впервые рассказали о том, какие цели преследует Neuralink и каких успехов удалось достичь за 2,5 года существования компании.