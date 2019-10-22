Маск отправил первый твит с помощью спутникового интернета Starlink

Основатель и глава SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в соцсети Twitter сообщение, указав, что оно отправлено с помощью одного из спутников Starlink.



Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Спустя две минуты после отправки первого сообщения Маск отправил второй твит, в котором порадовался что его система спутникового интернета работает.

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Напоминаем:

Компания SpaceX запустила 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае этого года