SpaceX Маска запустила в космос 60 спутников

Компания SpaceX успешно запустила ракету с 60 спутниками сети Starlink с комплекса Space Launch Complex 40.

Источник: страница SpaceX в Twitter

Дословно: "Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено".

Детали: Компания вела прямую трансляцию запуска и выведения спутников на орбиту. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которая стартовала со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида.

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Напомним:

Компания SpaceX запустила 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае этого года

Илон Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.