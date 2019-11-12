SpaceX Маска запустила в космос 60 спутников
Компания SpaceX успешно запустила ракету с 60 спутниками сети Starlink с комплекса Space Launch Complex 40.
Источник: страница SpaceX в Twitter
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3— SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019
Дословно: "Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено".
Детали: Компания вела прямую трансляцию запуска и выведения спутников на орбиту. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которая стартовала со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида.
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Напомним:
Компания SpaceX запустила 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.
Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.
По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.
Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае этого года
Илон Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.
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