Первый смартфон с гибким экраном Galaxy Fold в Украине: плюсы и минусы нового устройства

После неудачной попытки запуска полгода назад южнокорейский бренд Samsung начинает продажи первого гибкого смартфона Galaxy Fold.

Как корейская компания повысила его износостойкость после первого неудавшегося запуска, и чем отличается его единственный смартфон-конкурент Huawei Mate X.

Четыре особенности

Цена Galaxy Fold никого не обрадует. В Украине он будет стоить 56 999 гривень.

Смартфон оснащен внешним дисплеем 4,6 дюйма с разрешением 1960х840 пикселей и главным дисплеем 7,3 дюйма с разрешением 2152x1536 пикселей.

Объем встроенной памяти 512 Гб, оперативной – 12 Гб, емкость аккумулятора 4380 мА/ч, вес 276 г. Корпус выполнен из металла и пластика. Устройство будет доступно в двух цветах "космический черный" и "космический серебряный".

Гаджет также оснащен шестью камерами. Фронтальные камеры: стандартная 10 МП, широкоугольная 8 МП. Основные камеры: широкоформатная 12 МП, сверхширокоформатная 16 МП, телеобъектив 12 МП. Селфи камера 10 МП.

Впрочем, во время презентации менеджер продуктового маркетинга "Samsung Electronics Украина" Евгений Ким не стал перечислять технические характеристики Galaxy Fold, а назвал четыре концептуальные отличия устройства.

1. Гибкий экран и работа над ошибками

В середине апреля 2019 Samsung разослал Galaxy Fold первым обозревателям для тестирования. Через несколько дней обозреватели начали писать о выходе устройства из строя. В результате компания перенесла старт продаж устройства.

Что было причиной того, что глобально задержался выход данного продукта?

"Мы не учли, что это новая категория устройств, и она может быть непонятна конечному пользователю… Когда вы садитесь в самолет вам первым делом рассказывают о правилах безопасности. Нам нужно было объявить правила безопасности работы с гибким дисплеем", – говорит Ким.

В отличие от классических смартфонов, экраны которых покрыты защитным стеклом, внутренний экран Galaxy Fold покрыт специальной полимерной пленкой.

Ким говорит, что тестировщики воспринимали полимерный слой как защитную пленку и пытались его снять. В результате деформировался сам дисплей. Эту проблему Samsung решил, покрыв периметр гибкого дисплея тонкой рамкой.

Первые тестировщики также жаловались на то, что экран Galaxy Fold выходил из строя из-за того, что в шарнирный механизм попадали разнообразные мелкие частицы. Для предотвращения этого Samsung установил в шарнирном механизме усиленные заглушки.

Для предотвращения прогиба дисплея в результате сильного надавливания, дисплеи усилили металлическими пластинами.

И чтобы окончательно развеять страхи потенциальных покупателей люксового смартфона, корейская компания обещает провести один раз негарантийный ремонт устройства в течение одного года с момента его покупки.

При этом, если по не гарантийному случаю нужно будет заменить внутренний гибкий экран, покупателю придется заплатить примерно 3,7 тыс грн. Последующая замена экрана обойдется в 17 тыс грн.

В Samsung также утверждают, что внутренний гибкий экран Galaxy Fold рассчитан на 200 тыс циклов "сгибание/разгибание". Это означает, что пользователь в течение пяти лет может раскрывать и закрывать устройство по 100 раз в день.

В эксперименте журналистов издания CNET устройство выдержало почти 120 тыс циклов.

2. Синхронизация контента между двумя дисплеями

В компании считают своим достижением то, что им удалось синхронизировать контент между двумя дисплеями.

Иными словами, им удалось сделать так, что просмотр ролика на внешнем экране можно автоматически продолжить с того же места на раскрытом внутреннем дисплее и наоборот.

3. Многозадачность

Если ранее на смартфоне можно было одновременно работать в двух приложениях, то на Galaxy Fold можно работать одновременно в трех приложениях и при этом менять размер области просмотра.

4. Набор из шести камер

Ким подчеркивает, что смартфон с гибким экраном оснастили шестью камерами не в маркетинговых целях, а в целях эргономики.

"Если вы хотите пользоваться камерой в закрытом состоянии, вы можете его не раскрывать. Если вам удобно использовать большой видоискатель внутреннего дисплея, вы можете раскрыть Galaxy Fold и тогда вам будут видны все детали.

Основные камеры у нас не отличаются от камер флагманских Galaxy S10", – говорит представитель корейской компании.

В комплекте с Galaxy Fold идут беспроводные наушники Galaxy Buds, быстрая зарядка и накладка-чехол.

По словам продавца фирменного магазина Samsung в Киеве на проспекте Степана Бендеры, 21, в настоящий момент так просто купить Galaxy Fold нельзя, необходимо совершить предварительный заказ.

Он также сообщил, что в ближайшее время в магазин поступит 15 экземпляров устройства и до следующей поставки их смогут забрать покупатели, которые первые совершат предзаказ. Продавец еще добавил, что Galaxy Fold будет продаваться не во всех фирменных магазинах Samsung, которых в Киеве насчитывается восемь.

Проблемы Galaxy Fold

Samsung впервые представила Galaxy Fold 20 февраля 2019 на мероприятии Unpacked. В середине апреля за полторы недели до старта продаж компания отправила устройства обозревателям ведущих мировых СМИ для тестирования.

17 апреля три журналиста и блогер сообщили о проблемах с экранами Galaxy Fold. Журналисты The Verge, CNBC, Bloomberg и блогер Маркес Браунли рассказали о проблемах с экраном смартфона Galaxy Fold. Все обозреватели на момент поломок использовали устройство с гибким дисплеем не больше двух дней.

Редактор The Verge Дитер Бон (Dieter Bohn) рассказал, что на экране его смартфона возникли артефакты после того, как на месте сгиба появилась выпуклость. По мнению журналиста, причиной мог стать мелкий мусор, попавший внутрь устройства.

У Стива Ковача (Steve Kovach) из CNBC перестала работать половина экрана. С похожей проблемой столкнулся Марк Гурман из Bloomberg.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 квітня 2019 р.

"Экран на моём обзорном образце Galaxy Fold полностью вышел из строя за два дня. Трудно понять, массово это или нет", – пишет он.

Впрочем, оказалось, что Galaxy Fold у Браунли, Бона и Грумана сломались после того, как они сняли защитную пленку с экрана. Стив Ковач оказался единственным из обозревателей, у кого смартфон сломался безо всяких очевидных причин.

После этого Samsung объявила о переносе старта продаж Galaxy Fold.

Субъективные впечатления

Журналисту ЭП удалось подержать в руках Galaxy Fold всего минут пять. Несмотря на совершенно новый революционный форм-фактор, устройство не вызвало "вау-эффекта". Вероятно, причина заключается в некой громоздкости и непропорциональности устройства в сложенном виде.

Во-первых, две половинки Galaxy Fold достаточно толстые. Во-вторых, бросается в глаза диспропорция смартфона в сложенном виде: место сгиба заметно толще, чем место соприкосновения краев экрана.

Достаточно большой вырез под селфи камеры на внутреннем дисплее.

И небольшой внешний дисплей, по сравнению с общей площадью внешней панели. Это напоминает дизайн смартфонов 7-летней давности.

Хотя внутренний экран безусловно несет свежий пользовательский опыт. А место сгиба практически незаметно на темном фоне и полностью незаметно на светлом.

Однако важно еще раз отметить, что это всего лишь первые субъективные впечатления от пяти минут взаимодействия с устройством. Кроме того, нужно делать скидку на то, что это лишь первый коммерческий продукт такого типа.

Единственный конкурент – Huawei Mate X

Сегодня Galaxy Fold уже не единственный смартфон с гибким экраном. 14 ноября 2019 года в Китае стартовали продажи Huawei Mate X. Он значительно отличается от корейского конкурента.

Прежде всего, у Huawei Mate X один экран, он складывается "наружу", в экране нет выреза под камеры, он намного тоньше и у него 8-дюймовый дисплей.

У Huawei Mate X выше разрешение экрана: 2480x2200 пискелей. Устройство оснащено процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Смартфон также оснащен тремя основными фото-сенсорами на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп.

В Китае Huawei Mate X продается за 16999 юаней, что составляет примерно 57,6 тыс грн. Правда, на AliExpress цена стартует с 78,5 тыс грн.