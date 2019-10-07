Купить газ на зиму и сэкономить 25%. Как работает "Газовый запас" для ОСМД и что предлагает "Нафтогаз"

Теперь купить газ на зиму по фиксированной цене могут ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители. Что это за услуга, и кто может ею воспользоваться. Подробно о новой инструменте "Нафтогаза".(укр)

У кінці вересня завершилась дія пропозиції "Газовий запас" від "Нафтогазу" для побутових споживачів.

Громадяни могли замовити газ за літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Тепер НАК пропонує скористатись такою ж послугою ОСББ з власними котельнями та іншим тепловиробникам.

Пропозиція діє до 18 жовтня. ЕП разом з держкомпанією підготувала відповіді на найбільш поширенні питання.

Що сталось?

НАК "Нафтогаз України" запустив програму "Газовий запас" для ОСББ. Ця програма дозволяє купити газ заздалегідь за фіксованою ціною.

Тобто, купити газ на зиму за нинішніми цінами і таким чином заощадити, враховуючи очікуване зростання цін на газ під час опалювального сезону.

У вересні "Нафтогаз" запустив такий же самий продукт для населення. Це дозволило побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання в опалювальний сезон.

За місяць, протягом якого діяла програма "Газовий запас" для населення, нею скористалися понад 55 тисяч українських родин — вони викупили 67,5 мільйонів кубометрів газу.

Хто з тепловиробників може скористатися пропозицією "Нафтогазу" "Газовий запас"?

Скористатися пропозицією можуть ОСББ та ЖБК, що мають власну котельню, а також інші виробники теплової енергії. Ключовою умовою є відсутність заборгованості перед "Нафтогазом".

У разі, якщо борги перед "Нафтогазом" оскаржуються у суді, але суд ще не виніс остаточного рішення, тепловиробник не зможе скористатись послугою "Газовий запас".

Ті ОСББ та інші тепловиробники, яким прийшли акти-претензії від НАКу за недобір газу у березні-травні 2019 року, і які не оплатили виставлені там фінансові вимоги, скористатись пропозицією не зможуть також.

"Нафтогаз" розцінює несплату за цими актами-претензіями як наявність заборгованості.

На яких умовах діє пропозиція?

"Нафтогаз" пропонує придбати газ за фіксованою ціною 6145,31 грн з ПДВ за 1 тис куб м (без урахування вартості розподілу газу).

Ця ціна дещо вища за ціну, яка була запропонована побутовим споживачам (5849,3 грн), оскільки послуга для побутових споживачів діяла у вересні і де-факто ціна була саме вересневою (розраховувалась на рівні імпортного паритету на вересень).

Ціна ж для ОСББ та тепловиробників визначається вже на рівні імпортного паритету на жовтень, тому існує невелика різниця.

Максимальний обсяг газу за пропозицією не встановлений, тому тепловиробники можуть замовити будь-який обсяг газу, виходячи з власних потреб. Перепродаж або передача газу іншому суб’єкту господарювання забороняється.

Використати замовлений газ споживачі зможуть у період з 1 листопада 2019 року до 31 березня 2020 року. Замовити послугу можна до 18 жовтня.

Як скористатися пропозицією?

ОСББ чи інший тепловиробник має підписати договір з "Нафтогазом" та оплатити замовлений обсяг газу до 18 жовтня. Далі до 25 жовтня потрібно підписати додаткову угоду, у якій вказується загальний обсяг газу з розбивкою по місяцях.

У НАКу зазначають, що виробники тепла фактично укладатимуть відразу два договори: один стандартний договір за ПСО (на регульованих умовах, встановлених державою), а інший – договір за продуктом "Газовий запас".

ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення та інших категорій споживачів за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".

Враховуючи те, що ціна за ПСО вже з 1 січня 2020 року буде повністю ринковою, то замовлення газу за фіксованою низькою ціною, як стверджують у НАКу, є своєрідним "страхуванням" від ризиків зростання ціни.

При цьому, споживач матиме право обирати, згідно з яким договором він буде споживати газ у кожному окремому місяці: договором ПСО чи "Газовим запасом". Щоб перейти з одного договору на інший, потрібно за 5 днів до початку місяця споживання подати відповідну заявку до "Нафтогазу".

Перехід на договір ПСО буде логічний у тому разі, якщо ринкова ціна буде суттєво нижчою за фіксовану ціну за "Газовим запасом", і не буде жодних передумов стверджувати, що у наступному місяці вона виросте.

Остаточна ціна за ПСО визначається безпосередньо у місяці, в якому здійснюється споживання, відповідно до ринкових коливань. Тому тут споживач уже має аналізувати, який тренд має ринкова ціна газу, приймаючи рішення про перехід на договір ПСО на наступний місяць.

Оплата за договором ПСО здійснюється споживачем окремо.

У яких регіонах діє пропозиція?

Пропозиція діє на всій території України, крім території АР Крим та міста Севастополь, а також території Донецької та Луганської областей, що є територією проведення Операції об'єднаних сил.

Скільки можна заощадити, скориставшись пропозицією "Газовий запас"?

За підрахунками "Нафтогазу", орієнтовний розмір економії для побутових споживачів мав складати 25%.

Враховуючи те, що ціна "Газового запасу" для тепловиробників не суттєво відрізняється від ціни "Газового запасу" для населення, то порядок економії має бути приблизно таким самим.

Однак точного розміру економії наразі спрогнозувати неможливо, оскільки це залежить від ринкових коливань, на які впливають безліч факторів (як економічних, так і політичних).

До 1 січня 2020 року в Україні діє досить складний механізм ціноутворення газу, який передбачає верхню планку ціни, встановлену Кабміном, — близько 8,6 грн за 1 куб м з ПДВ. Тому, якщо ринкова ціна буде вищою за цю верхню планку, "Нафтогаз" все одно буде змушений продавати газ тепловиробникам за 8,6 грн за 1 куб.м.

Однак вже з 1 січня такого обмеження ціни не буде, і НАК буде орієнтуватись виключно на ринкову ціну. Відповідно, якщо ціна на ринку підніметься, то населення і тепловиробники змушені будуть платити саме ринкову ціну.

Крім того, ціна на газ є сезонною, і взимку вона зазвичай вища, ніж влітку чи восени. Для прикладу, ціна 1 куб м газу для побутового споживача минулої зими становила 7,67 грн, у той час як за пропозицією "Нафтогазу" ціна фіксується на рівні 6,14 грн.

Варто враховувати і те, що минула зима було досить теплою, але не факт, що цієї зими погодні умови будуть аналогічними.

У "Нафтогазі" також звертають увагу на біржові прогнози. Наразі ф’ючерси на поставки газу показують тренд на зростання ціни у найближчі місяці. Водночас, у компанії наголошують, що ціни на ф’ючерсні поставки змінюються щодня, тому відслідковувати їх варто постійно.

Що буде, якщо споживач не використає замовлений обсяг газу за сезон?

Якщо протягом періоду дії пропозиції "Газовий запас" (з 1 листопада 2019 року до 31 березня 2020 року) клієнт не використає увесь передплачений обсяг — залишок коштів повернеться на рахунок клієнта.

Що буде, якщо ціна взимку буде нижчою за ту, яка зафіксована у договорі?

У такому разі споживач зможе перейти на використання газу за стандартним договором ПСО, а обсяг газу за продуктом "Газовий запас" зберегти на наступні місяці. Як зазначалось вище, для цього потрібно за 5 днів до початку місяця споживання подати відповідну заявку до "Нафтогазу".

Чи будуть ОСББ та інші тепловиробники мати особистий онлайн-кабінет за цією пропозицією?

У цьому році "Нафтогаз" не буде запроваджувати такий онлайн-кабінет. Проте у компанії сподіваються, що наступного року вони таку послугу зможуть надати.

Навіщо це "Нафтогазу"?

У "Нафтогазі" стверджують: новий продукт покликаний показати людям, що "ринок — це не страшно", що ринок дає кращі можливості, ніж державне регулювання.