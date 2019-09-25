"Нафтогаз" розширив програму "Газовий запас" на ОСББ

НАК "Нафтогаз України" запустив програму "Газовий запас" для ОСББ з власними котельнями та інших виробників теплової енергії.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

"Відтепер купити газ на зиму за фіксованою ціною можуть ОСББ з власними котельнями та інші тепловиробники. Це дозволить їм нівелювати очікуване ринком зростання цін на газ та захистити своїх клієнтів, які мешкають у багатоквартирних будинках, від підняття тарифів на тепло", - сказав керівник інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов.

У Нафтогазі зауважили, що скористатися пропозицією можуть тепловиробники, які не мають боргів за спожитий газ. Для цього їм необхідно звернутися в Нафтогаз, підписати угоду та здійснити 100% передоплату газу до 18 жовтня.

Нафтогаз пропонує ОСББ придбати газ, необхідний їм для потреб централізованого опалення та гарячого водопостачання, за фіксованою літньою ціною 6 145,31 грн з ПДВ за 1 тис. куб. м (без урахування вартості розподілу газу). Використовувати такий газ ОСББ зможуть в період з 1 листопада 2019 року до 31 березня 2020 року.

"Кожен виробник тепла також має право на закупівлю газу у Нафтогазу на регульованих умовах, встановлених державою. Ціна за договором ПСО змінюється слідом за ринковою ціною газу", - додали у компанії.

Детальніше про програму читайте у статті: Купити газ за літньою ціною на зиму: все про нову послугу "Нафтогазу". Калькулятор

Нагадуємо:

Продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.

Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника.

Економічна правда