Програма "Газ про запас": українці купили майже 70 мільйонів кубометрів

За місяць, протягом якого діяла програма "Газовий запас", нею скористалися понад 55 тисяч українських родин - вони викупили 67,5 мільйонів кубометрів газу.

Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Це - перша спроба виведення на споживчий ринок газу нових продуктів і можливостей. І ми задоволені її результатом.

За місяць, протягом якого діяла пропозиція Нафтогазу, нею скористалися понад 55 тисячі українських родин. Всі вони зможуть використовувати газ взимку за фіксованими літніми цінами. Викуплений обсяг – перевищує 67 млн куб.м", - написав він.

За його словами, це підтвердження того, що "попит на нові, більш гнучкі продукти є не лише у комерційних клієнтів. Побутові споживачі так само чекають на них і готові пробувати, коли є очевидна вигода".