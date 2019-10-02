Програма "Газ про запас": українці купили майже 70 мільйонів кубометрів
За місяць, протягом якого діяла програма "Газовий запас", нею скористалися понад 55 тисяч українських родин - вони викупили 67,5 мільйонів кубометрів газу.
Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Це - перша спроба виведення на споживчий ринок газу нових продуктів і можливостей. І ми задоволені її результатом.
За місяць, протягом якого діяла пропозиція Нафтогазу, нею скористалися понад 55 тисячі українських родин. Всі вони зможуть використовувати газ взимку за фіксованими літніми цінами. Викуплений обсяг – перевищує 67 млн куб.м", - написав він.
За його словами, це підтвердження того, що "попит на нові, більш гнучкі продукти є не лише у комерційних клієнтів. Побутові споживачі так само чекають на них і готові пробувати, коли є очевидна вигода".
"Настав час відкрити ринок газу для конкуренції - щоб люди нарешті отримали кращий сервіс, доступ до вигідних і зручних пропозицій. Газ такий самий товар, як і мобільний зв'язок, доступ до інтернету, чи банківське обслуговування. Конкуренція принесе споживачам більше користі, ніж ручне державне регулювання", - підкреслив Коболєв.
Детальніше про програму читайте у статті: Купити газ за літньою ціною на зиму: все про нову послугу "Нафтогазу". Калькулятор
Нагадуємо:
Продукт "Газовий запас" дозволяв побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.
Побутовий споживач міг закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.
Скористатися пропозицією можна було до 25 вересня.
Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника.
Економічна правда
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