Штучний інтелект може стати "безсмертним диктатором" - Маск

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск побоюється, що штучний інтелект може створити "безсмертного диктатора, від якого нікуди не втечеш".

Про це повідомляє Mashable.

Маск допускає, що авторитарні режими можуть створити штучний інтелект, який зможе пережити окремих лідерів або партії, і стати постійним джерелом гноблення.

З огляду на те, що Росія вже використовує алгоритми для підриву демократій, а Китай планує запустити систему соціального кредитування для моніторингу своїх громадян до 2020 року, це не здається надуманим.

За словами Маска, штучний інтелект вплине на людські життя таким чином, який ми зараз не можемо собі уявити.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв про те, що конкуренція у сфері розвитку штучного інтелекту може стати причиною початку Третьої світової війни, а також, що штучний інтелект небезпечніший за ядерну зброю.