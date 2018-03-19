Розвиток ринку електротранспорту: В Раду внесли два законопроекти

У Верховні Раді зареєстровано два законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів в Україні.

Проекти закону № 8160 та № 8159 зареєстровані на сайті парламенту в понеділок.

Тексти проектів закону наразі відсутні в публічному доступі.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, документи передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів, виробництва запчастин, батарей, самих електрокарів і електробусів в Україні.

"Їх схвалення - це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян, створення нового сучасного типу виробництва, тисячі нових високотехнологічних робочих місць, екологія і чисте повітря, відмова від російських нафтопродуктів", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Один зі співавторів законопроектів, народний депутат Роберт Горват відзначає, що відповідні законодавчі ініціативи напрацьовані спільно з Мінінфраструктури та робочою групою Комітету з питань податкової та митної політики.

"Законопроекти покликані забезпечити комплексний підхід до стимулювання розвитку енергоефективного та екологічно безпечного транспорту в Україні", - заявив він.

"За нашими прогнозами, такі кроки дозволять збільшити частку екологічного транспорту на автомобільному ринку України до 20-25% в 2028 році. Разом із стимулюванням продажів потрібно розвивати інфраструктуру та створювати привабливі умови для світових виробників в Україні", - додав депутат.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

Рекомендуємо почитати: Tax free: наскільки подешевшають електрокари після скасування ПДВ та акцизу

Економічна правда