"Права рука" Насалика йде у відставку
П'ятниця, 2 березня 2018, 19:25 —
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Галина Карп, яка обіймає посаду першого заступника міністра енергетики, йде у відставку.
Про це ЕП повідомило джерело на ринку.
За його даними, вона написала заяву 1 березня. Причиною нібито є претензії до Карп з боку правоохоронних органів по одному з епізодів постачання гірничо-шахтного устаткування на держшахти.
У Міністерстві енергетики поки що не підтверджують і не спростовують інформацію.
Галина Карп була призначена на посаду заступника голови Міненерго влітку 2016 р. За даними ЕП, вона є прямою креатурою міністра Ігоря Насалика.
Як повідомляла ЕП, заяву про відставку з посади заступника міністра також подав Ігор Прокопів.
Дмитро Рясний, ЕП