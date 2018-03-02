"Права рука" Насалика йде у відставку

Галина Карп, яка обіймає посаду першого заступника міністра енергетики, йде у відставку.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, вона написала заяву 1 березня. Причиною нібито є претензії до Карп з боку правоохоронних органів по одному з епізодів постачання гірничо-шахтного устаткування на держшахти.

У Міністерстві енергетики поки що не підтверджують і не спростовують інформацію.

Галина Карп була призначена на посаду заступника голови Міненерго влітку 2016 р. За даними ЕП, вона є прямою креатурою міністра Ігоря Насалика.

Як повідомляла ЕП, заяву про відставку з посади заступника міністра також подав Ігор Прокопів.

Дмитро Рясний, ЕП