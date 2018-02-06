У "вугільного смотрящого" шукали компанії, які отримали мільярд на тендерах

В бізнес-центрі на Богдана Хмельницького детективи НАБУ шукали, зокрема, фірми "Тріалтрейд" та "Доненергоекспорт", які орендували там офіси.

Про це повідомляє Bihus.info.

Як зазначається, за версією слідства, держпідприємство "Селидіввугілля" вступило у змову із цими компаніями під час проведення держзакупівель.

Наприкінці 2016 року ДП "Селидіввугілля" без тендеру купило у "Доненергоекспорту" шахтні світильники по 1078 грн, а вже за два місяці ДП купило їх же вдвічі дорожче - по 2000 грн. Тендер на другу партію "Доненергоекспорт" розіграв з "Тріалтрейдом". Різниця в пропозиціях компаній склала 10 грн.

Подібна ситуація з закупівлею "Селидіввугіллям" інертного пилу. Цей тендер розіграли ті ж компанії, а вартість була завищена у півтори рази у порівнянні із попередніми поставками.

За останні два роки "Тріалтрейд" виграв на 43 тендерах "Селидіввугілля" 109 млн грн, хоча в його штаті працювала лише одна людина. В "Доненергоекспорті" - 3 працівника, і перемоги на 86 тендерах у 282 млн грн.

Як правило, ці компанії конкурували між собою на закупівлях ДП "Селидіввугілля". В ході розслідування детективи НАБУ з’ясували, що обидві фірми реєстрували податкові накладні з однієї ІР-адреси. Із заяви компанії "Укрдонінвест" вугільного бізнесмена Віталія Кропачова, фізично ці фірми сиділи в його будівлі:

"За інформацією, наданою "Укрдонінвестом" на момент проведення тендеру в системі ProZorro, компанія "Тріалтрейд" була одним із понад 30 орендарів у бізнес-центрі на вул. Богдана Хмельницького, 26, включаючи "Чорноморнафтогаз". Віталій Кропачов до того моменту ще не був власником цієї будівлі. Після купівлі бізнес-центру, що вимагає інвестицій в ремонт, з усіма орендаторами були розірвані договори, і вони змінили дислокацію".

За версією бізнесмена, доки він орендував всю будівлю, ці компанії просто були суборендарями. А після того, як його компанія викупила будинок, він розірвав договори оренди.

Цю версію спростовує суд між Фондом державного майна і компанією Кропачова. Будівля є історичною пам’яткою у власності ФДМУ і оренді Кропачова (зазначимо, що попри заяви Кропачова, за реєстром власник будівлі досі ФДМУ - ред.)

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У 2016 році ФДМУ через суд намагався забрати у Кропачова будинок з оренди, саме через наявність сторонніх орендарів. Тоді компанія Кропачова розірвала договори суборенди із фірмами. І відтоді в цьому офісі могли б сидіти, а отже і відправляти будь-які документи, тільки власні компанії вугільного бізнесмена.

Нагадаємо, 25 січня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшук у київському офісі неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова.

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