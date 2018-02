Илон Маск о запуске Falcon Heavy: У меня в голове была картинка огромного взрыва на площадке

После запуска Маск выглядел удивленным. Будто не мог поверить в то, что действительно запустил самую мощную ракету в мире. Однако рассказал, как это было, что будет дальше и где теперь Tesla Roadster.

6 февраля в 22.45 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX с арендованной у NASA площадки успешно запустила в космос Falcon Heavy — самую мощную в мире ракету-носителя.

Это настоящий прорыв в космической отрасли, потому что FH может доставлять на орбиту сверхтяжелые спутники и другие грузы: 64 тонны — на низкую орбиту, 16 тонн — на траекторию к Луне, 14 тонн — к Марсу.

Причем делать это ракета может дешевле конкурентов за счет повторного использования ее частей.

Прямую трансляцию запуска смотрело одновременно 2,3 млн человек. Это второй показатель в истории. Большую аудиторию смог собрать только австралийский парашютист Феликс Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы в 2012 году. За ним наблюдало 8 млн человек.

Как сам Маск оценивает свои успехи и какие у него планы на будущее, он рассказал во время пресс-конференции после запуска. ЭП собрала самые интересные факты.

Во сколько обошелся Falcon Heavy

Программы SpaceX — недешевое удовольствие. Маск вкладывал туда только личные средства, не используя денег плательщиков налогов или краудфандинга.

"Наши инвестиции, пожалуй, намного больше, чем я хотел бы признавать. Мы трижды были близки к отмене программы Falcon Heavy. Все это оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Программа обошлась нам минимум в 500 млн долл. Однако FH мотивирует другие страны и компании сказать: "Мы можем сделать больше и лучше!". Нам нужна новая космическая гонка. Космические гонки — это круто!".

На вопрос о Blue Origin — аэрокосмической компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса — как конкуренте Маск не ответил. Возможно, не услышал или забыл, а возможно, просто не захотел отвечать.

Что случилось с центральным блоком первой ступени

Во время трансляции зрители могли увидеть, как что-то пошло не так: одна из частей ракеты задымилась, и камера сразу переключилась.

Looking back at footage drone ship went from left image to right in a frame and then cut out. Looks like core might have crashed. 😕#falconheavy #spacex pic.twitter.com/3mM1q66gUk — Muscovy Duck (@themuscovyduck) February 6, 2018

Позже стало известно, что третий блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане и разбился. Маск прокомментировал это так.

"Судя по всему, в центральном блоке в двух из трех двигателей не сработали химические зажигатели. Ступень ударилась об воду на скорости около 500 км/ч где-то в 100 метрах от баржи. Расстояние было достаточным, чтобы поцарапать судно осколками. Будем чинить".

Как оказалось, в центральном блоке не хватило топлива. Маск отметил, что этот блок все равно не планировали использовать повторно и запуск считают успешным.

В преддверии запуска Маск говорил:

"Я буду считать успехом, если она (ракета. — ЭП) просто поднимется вверх и не разнесет пусковую площадку вдребезги. Все-таки это эквивалент четырех миллионов фунтов (почти 2 миллиона кг. — ЭП) динамита".

После запуска Маск признался:

"У меня в голове была картинка огромного взрыва на площадке, колес, прыгающих по дороге, и логотипа Tesla, падающего где-то с глухим звуком. К счастью, этого не произошло. Есть тысяча вещей, которые могли пойти не так. Когда я смотрел пуск, у меня в голове был список, который постепенно вычеркивался: это пошло правильно, это пошло правильно… Я видел, как ракеты взрывались разными способами. Это большое облегчение, когда все действительно работает".

Что случилось с двумя другими ускорителями

Два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде, как и планировалось.

"Я рад, что удалось вернуть очень дорогие титановые рули. Это самый важный элемент "боковушек". Очень здорово было наблюдать, как две ступени садятся одновременно. В воображении можно масштабировать этот успех. Представьте, как множество ступеней взлетают и садятся ежедневно. Для меня это подтверждение того, что BFR (Big Falcon Rocket) — реальна".

SpaceX

Что с машиной

Первый старт — это рискованное испытание. В связи с этим полезная нагрузка — то, что космический аппарат теоретически может доставить в космос, — зачастую имитируется. Это могут быть стальные или бетонные блоки.

Однако Маск решил, что это слишком скучно и сделал нагрузку "интереснее". Он запустил в космос свой спорткар — Tesla Roadster — и написал на нем: Made on Earth by humans ("Сделано людьми на Земле". — ЭП).

Еще до запуска Маск писал в Twitter, что в машине будет книга "Автостопом по галактике", полотенце и табличка с надписью Don’t panic! (Не паниковать!). Бороздить просторы глубокого космоса Tesla будет под песню Space Oddity Дэвида Боуи с манекеном в скафандре SpaceX на пассажирском сидении.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

По плану автомобиль должен был быть выведен на эллиптическую орбиту вокруг Солнца и не должен был сближаться с планетами.

В итоге, по словам Маска, машина сбилась с курса и полетела к поясу астероидов.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Позже Лаборатория реактивного движения NASA сообщила, что капсула отклонилась от своей орбиты. Теперь она будет дальше орбиты Марса, но недостаточно близко к поясу астероидов, как предполагалось.

Космическое командование ВВС США, кстати, внесло Tesla Roadster в каталог спутников, ее номер — 43205.

Когда Маска спросили, что он чувствует, когда его автомобиль крутится где-то в космосе, он сказал:

"Просто обычная машина в космосе, но это забавно! Ведь это даже смотрится фейково! Хотя возможности компьютерной графики сегодня куда лучше... Важно делать глупые и забавные вещи, потому что реальность скучна, а машина в космосе впечатлит кучу людей по всему миру. Если Tesla перехватят инопланетяне, думаю, они удивятся: "В чем прикол? Что делали эти парни? Они поклонялись этой машине? Зачем они засунули маленькую машину в большую? Что это вообще такое?". Думаю, это действительно их смутит".

Маск отметил, что батареи Tesla Roadster сядут через 12 часов после пуска, а потом она останется одна в холодном, темном космосе.

Бизнесмен подтвердил, что SpaceX не тестировала материалы, из которых сделан автомобиль, на предмет выживаемости в космосе. Раньше ЭП писала, что может случиться с Tesla.

Что дальше с Falcon Heavy

По словам Маска, после Falcon Heavy может появиться целый класс новых спутников, которые можно запускать "хоть к Плутону и дальше".

"Она может все, что вы захотите. Вы могли бы отправить людей обратно на Луну, если сделать кучу запусков и попытаться дозаправлять на орбите".

"Через пару месяцев мы запустим Falcon 9 Block 5", — сказал Маск на конференции. Это новая версия ракеты.

Раньше, по словам Маска, на FH возлагались большие планы, но после запуска пятой версии команда SpaceX планирует остановить разработки Falcon 9 и Falcon Heavy и перевести все силы на разработку Big Falcon Rocket. Она также известна как Big Fucking Rocket — чертовски большая ракета.

Бизнесмен подтвердил, что его компания готова собирать столько ракет Falcon Heavy, сколько потребуется заказчикам, а цена на них будет сравнима с ценой на Falcon 9.

Однако цифры на сайте отличаются. SpaceX указывает цену 62 млн долл за Falcon 9 и 90 млн долл за Falcon Heavy.

SpaceX

Что дальше в планах у SpaceX

Big Falcon Rocket — это корабль, с помощью которого Маск планировал перевезти людей на Марс.

Он рассказал, что в 2019 году они планируют провести "прыжковые пуски" — серию вертикальных взлетов и посадок BFR на небольшую высоту.

Полноценный тестовый полет корабль сможет совершить через три-четыре года — к 2021-2022 годам.

Еще до запуска Falcon Маск рассказывал о своих планах совершить первый полет на Марс в 2024-2025 годах. Тогда же он предложил генетически модифицировать людей для полета в космос.

По словам Маска, человеческий организм не может нормально переносить космическое излучение и радиацию.

Ученые пытаются повысить в организме человека количество вещества, которое защищает его от ультрафиолетового излучения. Они продумывают разные способы "редактирования" генов человека, чтобы сделать их более устойчивыми к нелегким условиям космоса.

Продолжение следует. План колонизации Марса остается в силе. Можно начинать копить на билет и надеятся, что вы не окажетесь в центральном блоке первой ступени.