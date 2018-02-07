Стало відомо, що станеться с Tesla Маска в космосі
Експерти назвали найбільші загрози для автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster, який було запущено в космос в ракеті Falcon Heavy.
Про це повідомляє Live Science.
Наймовірнішим розвитком подій є зіткнення з космічними об’єктами та сміттям або радіація.
"Навіть якщо автомобіль зможе уникнути будь-яких серйозних зіткнень, то малоймовірно, що він уникне зіткнення з мікрометеоритами та іншим космічним сміттям", - сказав професор хімії Університету Індіани Вільям Керролл.
За словами Керолла, навіть якщо припустити, що ці зіткнення не повністю розірвуть автомобіль, то його доб'є радіація.
На Землі існує потужне магнітне поле і атмосфера, які в значній мірі захищають людей (і Tesla Roadster) від радіації Сонця і космічних променів. Але космічні об'єкти такого захисту не мають.
На думку Керолла, Tesla піддасться різним видам випромінювання і розпадеться на частини менше, ніж за рік.
Інший хімік, Річард Сахлебен, в цілому підтвердив всі припущення Керолла, однак висловив упевненість в тому, що навіть через багато років капсулу з автомобілем можна буде впізнати десь в космосі.
Нагадаємо, 6 лютого SpaceX здійснила історичний запуск Falcon Heavy - найпотужнішої ракети в світі.
Економічна правда