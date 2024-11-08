Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался об успешном начале отопительного сезона в Украине.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"В Украине успешно начался отопительный сезон. Вместе с местными властями сделаем все возможное, чтобы он прошел в плановом режиме", - сообщил он.

По его словам, сейчас действуют государственные программы и инициативы: энергетические гранты и льготные кредиты, адресные жилищные субсидии и льготы, обеспечение резервным энергопитанием, создание системы распределенной генерации.

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Кроме того, Одесса, в частности, получит от партнеров четыре газопоршневые установки, которые покроют 45% потребностей критической инфраструктуры города. Одна из таких установок уже обустроена.

Напомним:

В Украине почти во всех регионах стартовал отопительный сезон, кроме Херсонщины.

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С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.