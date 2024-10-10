Київ розпочинає опалювальний сезон: Кличко назвав дату

З понеділка 14 жовтня столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Реклама:

Нагадаємо:

У Києві планують розпочати опалювальний сезон 15 жовтня, але за певних умов.

Реклама: