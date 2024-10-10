Реклама:
Всі розділи
Укр / Рус

Київ розпочинає опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Четвер, 10 жовтня 2024, 16:29 - Артур Крижний

З понеділка 14 жовтня столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Реклама:

Нагадаємо:

У Києві планують розпочати опалювальний сезон 15 жовтня, але за певних умов.

Реклама:
Київ
Реклама:
Матеріали за темою
У Києві через підтоплення переходу закривали станцію метро 8 жовтня 2024, 13:15
У Києві тимчасово не працювали на вхід дві станції нещодавно відремонтованої гілки метро 5 жовтня 2024, 16:22
Київ переплатив 160 мільйонів за доставлення подарованих вагонів метро 3 жовтня 2024, 18:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті