Опалювальний сезон стартував майже в усіх регіонах, але є виняток – Шмигаль

В Україні майже в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, крім Херсонщини.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що опалення у Херсонщині не увімкнули, бо там ще зберігається відносно тепла погода.

Водночас за словами Шмигаля, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою.

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"Працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків",- повідомив він.

Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності, підсумував очільник уряду.

Нагадаємо:

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З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Із 30 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для житлових будинків.