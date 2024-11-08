Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль анонсировал ежемесячную "тысячу для учителей"

Пятница, 8 ноября 2024, 17:17 - Артур Крыжный

С 1 января 2025 года правительство вводит ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате в размере 1000 гривен "на руки".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что это решение является частью поддержки тем, "кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины".

Реклама:

Читайте также: Вовина тысяча. Как будет работать инициатива Зеленского и на что можно будет потратить деньги

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере тысячи гривен для каждого украинца.

Реклама:

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

В сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

Украинцы, которые не имеют доступа к "Дії", смогут получить тысячу от Зеленского через отделение "Укрпочты".

правительство
Реклама:
Материалы по теме
Кабмин хочет сохранить субсидии для семей, которые установили не очень дорогое энергооборудование 5 ноября 2024, 13:58
"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства 2 ноября 2024, 16:55
Что не так со статусом критичности предприятий 30 октября 2024, 08:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте