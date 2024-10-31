У Мінсоцполітики заявили про фейки з "тисячою Зеленського"

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів.

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Наголошується, що уся перевірена інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду.

"Можливість отримати 1000 грн в рамках програми зимова єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок "Дія", - додали у міністерстві.

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Нагадаємо:

Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, навіщо уряд запускає зимову єПідтримку назвавши ключові цілі.