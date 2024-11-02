"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами першої віце-прем’єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів.

Під час дії попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти.

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Нагадаємо:

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

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