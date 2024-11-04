"Тысячу Зеленского" можно будет получить не только в "Дії"

Украинцы, которые не имеют доступа к "Дії", смогут получить тысячу от Зеленского через отделения "Укрпочты".

Об этом рассказала пресс-служба Минэкономики журналисту УНН.

"Сейчас также разрабатывается механизм получения средств "єПідтримки" через отделения "Укрпочты" - для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к "Дії". Эти средства не будут облагаться налогом", - сообщили в ведомстве.

Предполагается, что механизм программы "еПідтримки" будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.

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"Мы не можем предсказать, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение составят только те граждане, которые выехали за границу", - рассказали в Минэкономики.

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Напомним:

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Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

В сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.