Полеты из Украины возобновят в начале 2025 года: какие рассматривают аэропорты

Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - возобновятся до конца января 2025 года.

Об этом заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме, пишет "Интерфакс-Украина".

"Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать из Украины", - сказал Эллисон.

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

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"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

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"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.

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Напомним:

Полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.

В апреле 2023 года Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

В октябре того же года, международный аэропорт "Борисполь" заявил, что готов начать принимать самолеты уже через месяц после окончания войны.

В ноябре 2023 года руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.

Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Министерство развития общин совместно с руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.