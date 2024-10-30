Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства во время войны

Министерство развития общин совместно с Государственной авиационной службой, "Украэрорухом", Командованием Воздушных Сил и руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли - профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее осуществлявших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что это первое экспертное обсуждение, которое, как ожидается, поможет двигаться в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства.

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"Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", - отметил он.

Экономический советник Посольства США Мэри Элизабет Мэдден подчеркнула готовность США оказать техническую помощь.

Заместитель министра Сергей Деркач представил план частичного открытия воздушного пространства, а Сергей Коршук, первый заместитель председателя Госавиаслужбы, предоставил оценку рисков для гражданской авиации.

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Директор "Украэроруха" Андрей Ярмак сосредоточил внимание на мерах безопасности аэронавигации.

Напомним:

Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что хоть один аэропорт в стране должен работать.