Аеропорт "Бориспіль" відновить роботу через місяць після закінчення війни

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Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни.

Про це розповів генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв’ю Politico, передає liga.net.

"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?" Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", – говорить Дубревський.

Найбільше українське летовище зберегло більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями.

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Щомісяця на утримання працівників та електроенергію аеропорт витрачає 3,2 млн євро на місяць. Хаб також витратив 1,8 млн євро на відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури.

"Це недешево… ми їмо те, що заробили в 2021 році", – сказав Дубревський.

Дубревський впевнений, що після війни в Україну повернуться мільйони українських біженців.

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Крім цього, авіакомпанії, особливо бюджетні, вже оголосили про намір повернутися в Україну після війни, а перевізники працюють з аеропортом, щоб визначити нові маршрути, які з’єднають Київ із центрами в Європі, де знаходиться велика кількість українських біженців.

За словами Дубревського, очікується збільшення вантажних рейсів, пов'язаних із післявоєнною відбудовою України. А також матиме місце відкладений туристичний попит.

"Ми припускаємо, що після війни багато людей із міжнародної спільноти приїде в Україну, щоб побачити своїми очима наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності", – зазначив гендиректор аеропорту "Бориспіль".

Нагадуємо:

Польська авіакомпанія LOT зацікавлена відновити польоти в Україну "так швидко, як це буде можливо відповідно до безпекової ситуації".