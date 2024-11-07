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"Не работают и не платят налоги": Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь

Четверг, 7 ноября 2024, 11:21 - Артур Крыжный

Принцип "воюй или работай" уже начал действовать: большинство повесток в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума.

"По состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена", - сказал он.

Шмыгаль уточнил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают.

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Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства для сбора дополнительных средств на оборону, среди которых принцип "воюй или работай", что должно вывести рынок труда из тени.

Кабинет министров Украины нарабатывает с бизнесом и военными экспертами поправки к параметрам бронирования, которые в ближайшее время будут внедрены.

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23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

война
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