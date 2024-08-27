В Україні запровадять принцип "воюй або працюй" – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких принцип "воюй або працюй", що має вивести ринок праці з тіні.

Про це він заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. Це - сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром. Аби зібрати ці кошти, ми зосереджуємося на чотирьох кроках", - сказав він.

За словами Шмигаля, передусім йдеться про збільшення внутрішніх запозичень. Він зазначив, що український ринок та банки готові до цього. Глава уряду додав, що відбулися перемовини з Національним банком щодо збільшення внутрішніх запозичень, тож уряд бачить у цьому потенціал до кінця року.

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"Також впроваджуємо принцип "воюй або працюй", який передбачає введення низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях і для наповнення нашого бюджету", - сказав він.

Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 мільйонів офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 мільйонів.

"Є цілий ряд професій і робочих місць, які працюють в тіні і не сплачують податки, які критично важливі бюджету і Збройним силам", - зазначив голова уряду.

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Він додав, що у державі не може бути людей, які стоять осторонь під час війни.

"Люди мають воювати або забезпечувати тих, хто воює усім необхідним", - підсумував Шмигаль.

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Нагадаємо:

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Економічна правда.