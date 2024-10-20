У "Дії" призупинили бронювання від мобілізації
На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.
Про це відомо із сайту "Дії".
При спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу "Бронювання працівників", користувач отримує повідомлення із помилкою:
"Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями", – йдеться у тексті-поясненні.
Нагадаємо:
9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.