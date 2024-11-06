Налоговый комитет предлагает НКЦБФР обеспечить возврат активов клиентам "Фридом Финанс"

Налоговый комитет ВР попросил НЦКБФР рассмотреть возможность принять меры в отношении компании ООО "Фридом Финанс Украина".

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

В документе Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагают рассмотреть возможность принятия нормативных актов, которые касаются этого юридического лица.

Основные положения обращения включают:

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Комиссия должна определить порядок обмена информацией с временным руководителем "Фридом Финанс Украина" по депозитарному учету.

НКЦБФР, в сотрудничестве с временным руководителем, предлагается разработать порядок возврата клиентам облигаций и средств.

Временный руководитель должен предоставить НКЦБФР копию информационного массива систем депозитарного учета компании для обеспечения прозрачности процесса.

Осуществить проверку клиентов компании на предмет их принадлежности к категориям лиц, на которых распространяются санкции, в частности, если они являются гражданами или связаны с РФ или Республикой Беларусь.

НКЦБФР по результатам проведенных мероприятий, указанных выше, определяет общую сумму средств клиентов ООО "Фридом Финанс Украина" и средств, подлежащих выплатам.

Актом Комиссии как коллегиального органа утверждается определенное общее количество государственных облигаций и сумма, подлежащие возврату инвесторам, а также распределение этих государственных облигаций и средств между инвесторами.

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Напомним:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опровергает ложную, по их мнению, информацию о своей бездеятельности по делу ООО "Фридом Финанс Украина", которая появилась в СМИ.

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Клиенты "Фридом финанс" оценили свои убытки от бездействия комиссии в 160 млн грн.

В то же время НКЦБФР выдала разрешение клиентам "Фридом финанс Украина" дать согласие на условия реструктуризации 1 октября - после того, как истек период, когда инвесторы могли получить комиссию за согласие.

Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины к иску клиента "Фридом финанс" против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).